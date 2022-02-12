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Британцев поразила одна деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса
Британцев поразила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса - РИА Новости, 12.02.2022
Британцев поразила одна деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса
Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:30
2022-02-12T16:55
в мире
бен уоллес
тони радакин
дуайт эйзенхауэр
киев
россия
москва
минобороны великобритании
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина."Я прикован к картине за ними", — написал Paul Tromans."Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. — Прим. ред.), Айк (генерал Эйзенхауэр. — Прим. ред.) и другие. Союзники..." — ответил ему Paul Butterworth."Какая картина позади них!" — восхитился Steve Barker.Также комментаторы не преминули поиронизировать над британской делегацией и главой МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого."Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс", — написал пользователь geroman."Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс", — заявил Donald Twaine.Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и начальник штаба обороны Тони Радакин прибыли в Москву 11 февраля, чтобы обсудить Украину и Минские соглашения со своими коллегами Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Военные сфотографировались на фоне картины, изображающей фельдмаршала Бернарда Монтгомери, генерала Дуайта Эйзенхауэра и маршалов Георгия Жукова и Жана де Тассиньи среди солдат, празднующих победу во Второй мировой.Ранее российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/ministry-1772386870.html
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киев
россия
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в мире, бен уоллес, тони радакин, дуайт эйзенхауэр, киев, россия, москва, минобороны великобритании, нато, ситуация в днр и лнр
16:30 12.02.2022 (обновлено: 16:55 12.02.2022)
 
Британцев поразила деталь на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Британских пользователей Twitter поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса

© Фото : @DefenceHQ/TwitterМинистр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : @DefenceHQ/Twitter
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
"Я прикован к картине за ними", — написал Paul Tromans.
"Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. — Прим. ред.), Айк (генерал Эйзенхауэр. — Прим. ред.) и другие. Союзники..." — ответил ему Paul Butterworth.
"Какая картина позади них!" — восхитился Steve Barker.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
08:00
Зачем британские министры зачастили в Москву
Также комментаторы не преминули поиронизировать над британской делегацией и главой МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого.
"Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс", — написал пользователь geroman.
"Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс", — заявил Donald Twaine.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и начальник штаба обороны Тони Радакин прибыли в Москву 11 февраля, чтобы обсудить Украину и Минские соглашения со своими коллегами Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Военные сфотографировались на фоне картины, изображающей фельдмаршала Бернарда Монтгомери, генерала Дуайта Эйзенхауэра и маршалов Георгия Жукова и Жана де Тассиньи среди солдат, празднующих победу во Второй мировой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
08:00
Как Россия вторглась в Воронеж: урок географии от западных политиков
Ранее российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД Британии Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
01:32
Журналист заявил о "нелепой" выходке главы МИД Британии на Красной площади
 
В миреБен УоллесТони РадакинДуайт ЭйзенхауэрКиевРоссияМоскваМинобороны ВеликобританииНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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