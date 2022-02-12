https://ria.ru/20220212/flag-1772502439.html

Экс-дипломат прокомментировал снятие флага с посольства Британии в Киеве

Экс-дипломат прокомментировал снятие флага с посольства Британии в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022

Экс-дипломат прокомментировал снятие флага с посольства Британии в Киеве

Снятие государственного флага с посольства Великобритании в Киеве может быть техническим моментом, надо сначала разобраться в причине этого, считает заместитель РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:47

2022-02-12T19:47

2022-02-12T19:47

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снятие государственного флага с посольства Великобритании в Киеве может быть техническим моментом, надо сначала разобраться в причине этого, считает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.Ранее государственный флаг сняли с посольства Великобритании в Киеве. В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны."Бывают ремонтные работы и прочее. Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Вполне может быть, что ничего. Хочу просто сказать, что надо знать природу данного явления. Бывают технические вопросы, флаг же периодически тоже стирают, приводят в порядок. Я не исключаю, что это технический вопрос какой-то", - сказал Бакланов РИА Новости.Как отметил Бакланов, например, если выезжает какая-то часть посольства, на флаге это никак не отражается, посольство тогда продолжает работу как нормальное загранучреждение. Эксперт также призвал не спешить с выводами относительно причин снятия флага."По опыту, бывает разная природа подобного рода внешних признаков, связанных с посольством, символами, наличием флага, соответствующих дополнительных реквизитов. Надо разобраться и не спешить делать какие-то выводы", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз это опровергала. Посольство США в Киеве, сокращенное по соображениям безопасности, с воскресенья прекращает оказание консульских услуг, сообщил госдепартамент. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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