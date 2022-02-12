Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/dtp-1772463652.html
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана - РИА Новости, 12.02.2022
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана
Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:21
2022-02-12T15:21
происшествия
авто
тольятти
самарская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772463121_177:338:641:599_1920x0_80_0_0_4d97b336f1aba06318283e5533541345.jpg
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону."Сегодня утром, 12 февраля 2022 года, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, на Обводном шоссе Тольятти на 5 километре (вблизи населенного пункта Васильевка) произошло столкновение 10 единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. На месте аварии организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе. В ведомстве добавили, что на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.
https://ria.ru/20220211/dtp-1772309160.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772463121_0:0:750:564_1920x0_80_0_0_9c40378737ea81828cd6f3442449bdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, тольятти, самарская область, дтп
15:21 12.02.2022
 
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана

Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана

© Фото : ЧП и ДТП Тольятти/VkontakteДТП на Обводном шоссе Тольятти
ДТП на Обводном шоссе Тольятти - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : ЧП и ДТП Тольятти/Vkontakte
ДТП на Обводном шоссе Тольятти
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону.
"Сегодня утром, 12 февраля 2022 года, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, на Обводном шоссе Тольятти на 5 километре (вблизи населенного пункта Васильевка) произошло столкновение 10 единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. На месте аварии организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе. В ведомстве добавили, что на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 15:45
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
 
ПроисшествияАвтоТольяттиСамарская областьДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала