https://ria.ru/20220212/dtp-1772463652.html

Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана

Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана - РИА Новости, 12.02.2022

Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана

Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:21

2022-02-12T15:21

2022-02-12T15:21

происшествия

авто

тольятти

самарская область

дтп

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САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону."Сегодня утром, 12 февраля 2022 года, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, на Обводном шоссе Тольятти на 5 километре (вблизи населенного пункта Васильевка) произошло столкновение 10 единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. На месте аварии организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе. В ведомстве добавили, что на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.

https://ria.ru/20220211/dtp-1772309160.html

тольятти

самарская область

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происшествия, авто, тольятти, самарская область, дтп