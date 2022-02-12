https://ria.ru/20220212/dtp-1772463652.html
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана - РИА Новости, 12.02.2022
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана
Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:21
2022-02-12T15:21
2022-02-12T15:21
происшествия
авто
тольятти
самарская область
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САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Десять автомобилей столкнулись в субботу в Самарской области в условиях густого тумана, никто не пострадал, сообщает ГИБДД по региону."Сегодня утром, 12 февраля 2022 года, в условиях густого тумана и ограниченной видимости, на Обводном шоссе Тольятти на 5 километре (вблизи населенного пункта Васильевка) произошло столкновение 10 единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.Уточняется, что за медицинской помощью никто не обращался. На месте аварии организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе. В ведомстве добавили, что на момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.
https://ria.ru/20220211/dtp-1772309160.html
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происшествия, авто, тольятти, самарская область, дтп
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана
Десять автомобилей столкнулись в Самарской области из-за густого тумана