https://ria.ru/20220212/donbass-1772518586.html

Иностранные военные в Донбассе перестают скрываться, заявил Пушилин

Иностранные военные в Донбассе перестают скрываться, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.02.2022

Иностранные военные в Донбассе перестают скрываться, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что иностранные военные в Донбассе перестают скрываться и изображать инструкторов. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:05

2022-02-12T23:05

2022-02-12T23:05

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что иностранные военные в Донбассе перестают скрываться и изображать инструкторов."Я бы сказал, что они перестают скрываться, перестают мимикрировать под инструкторов и все больше мы видим откровенных наемников, которые уже, приезжая на Донбасс, занимают какие-то позиции, ведут какую-то отработку тех или иных действий и мероприятий, не связанную с обучением личного состава, это уже не инструкторы", - сказал он в эфире YouTube канала "Соловьёв Live"."Мы эту ситуацию видим, и количество их продолжает увеличиваться: это уже сотни и сотни человек", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772463548.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донбасс, украина, днр