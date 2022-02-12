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В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом - РИА Новости, 12.02.2022
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом
В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:58
2022-02-12T17:47
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
денис пушилин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.Многие Telegram-каналы написали, что взрыв был в Донецке, но эти сообщения опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Вы слышали? А я ничего не слышал", — цитирует его слова Telegram-канал "Донбасс решает".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, денис пушилин, маргарита симоньян
16:58 12.02.2022 (обновлено: 17:47 12.02.2022)
 
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом

Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в Донецке

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

"Пока все под контролем, Марго. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не "оно", — привела Симоньян слова руководителя республики.

Многие Telegram-каналы написали, что взрыв был в Донецке, но эти сообщения опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Вы слышали? А я ничего не слышал", — цитирует его слова Telegram-канал "Донбасс решает".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.
Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДенис ПушилинМаргарита Симоньян
 
 
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