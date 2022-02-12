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В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом - РИА Новости, 12.02.2022
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом
В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:58
2022-02-12T16:58
2022-02-12T17:47
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
денис пушилин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.Многие Telegram-каналы написали, что взрыв был в Донецке, но эти сообщения опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Вы слышали? А я ничего не слышал", — цитирует его слова Telegram-канал "Донбасс решает".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, денис пушилин, маргарита симоньян
16:58 12.02.2022 (обновлено: 17:47 12.02.2022)
В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом
Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в Донецке