https://ria.ru/20220212/donbass-1772480104.html

В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом

В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом - РИА Новости, 12.02.2022

В Донбассе прогремел взрыв на территории, контролируемой Киевом

В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:58

2022-02-12T16:58

2022-02-12T17:47

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

денис пушилин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Донбассе на контролируемой Киевом территории прогремел взрыв, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина.Многие Telegram-каналы написали, что взрыв был в Донецке, но эти сообщения опроверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Вы слышали? А я ничего не слышал", — цитирует его слова Telegram-канал "Донбасс решает".Как сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке в субботу был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв. Подчеркивается, что ситуация в городе спокойная, сирен не слышно и нет очагов дыма.Сейчас в Донбассе находится половина всего личного состава ВСУ. Страны Запада направляют на Украину военных инструкторов и оружие, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании ситуации. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

донбасс

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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, денис пушилин, маргарита симоньян