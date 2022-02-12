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Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2022
Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:14
2022-02-12T11:38
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
лнр
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.По его словам, в поселках Станица Луганская и Макарово заметили бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предусматривающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Эти меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских соглашений.На Западе, в свою очередь, постоянно говорят о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения нужны Западу лишь как предлог для наращивания своих сил в Восточной Европе. Как объясняли в Кремле и МИД, основная причина нынешней эскалации — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
10:14 12.02.2022 (обновлено: 11:38 12.02.2022)
 
Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные во время учений в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил представитель Народной милиции.

По его словам, в поселках Станица Луганская и Макарово заметили бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предусматривающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Эти меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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На Западе, в свою очередь, постоянно говорят о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения нужны Западу лишь как предлог для наращивания своих сил в Восточной Европе. Как объясняли в Кремле и МИД, основная причина нынешней эскалации — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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