https://ria.ru/20220212/donbass-1772420836.html

Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.02.2022

Киев размещает бронетехнику в жилых районах в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:14

2022-02-12T10:14

2022-02-12T11:38

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ЛУГАНСК, 12 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в очередной раз обнаружила бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.По его словам, в поселках Станица Луганская и Макарово заметили бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предусматривающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Эти меры должны действовать до полного урегулирования конфликта.Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение Минских соглашений.На Западе, в свою очередь, постоянно говорят о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения нужны Западу лишь как предлог для наращивания своих сил в Восточной Европе. Как объясняли в Кремле и МИД, основная причина нынешней эскалации — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр, народная милиция лнр, вооруженные силы украины