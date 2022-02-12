https://ria.ru/20220212/donbass-1772419142.html

Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира - РИА Новости, 12.02.2022

Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает минские соглашения фундаментальным документом для мира, который наступит вопреки РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:56

2022-02-12T09:56

2022-02-12T10:01

в мире

россия

франция

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает минские соглашения фундаментальным документом для мира, который наступит вопреки сопротивлению Киева.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе."Сегодня – семилетие "Минска-2". Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева", - написал глава ЛНР в Twitter.

https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html

россия

франция

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, twitter