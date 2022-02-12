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Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира
Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира - РИА Новости, 12.02.2022
Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает минские соглашения фундаментальным документом для мира, который наступит вопреки РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:56
2022-02-12T10:01
в мире
россия
франция
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
twitter
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает минские соглашения фундаментальным документом для мира, который наступит вопреки сопротивлению Киева.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе."Сегодня – семилетие "Минска-2". Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева", - написал глава ЛНР в Twitter.
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в мире, россия, франция, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, twitter
09:56 12.02.2022 (обновлено: 10:01 12.02.2022)
 
Глава ЛНР назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
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ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает минские соглашения фундаментальным документом для мира, который наступит вопреки сопротивлению Киева.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
"Сегодня – семилетие "Минска-2". Казалось бы, за такое время все его пункты давно должны быть реализованы не только на бумаге. Фундаментальный документ создавался для мира на Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева", - написал глава ЛНР в Twitter.
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