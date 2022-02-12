https://ria.ru/20220212/dollar-1772398780.html
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар - РИА Новости, 12.02.2022
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:15
2022-02-12T03:15
2022-02-12T09:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
федеральная резервная система сша
доллар
рубль
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.И пока предпосылок разворота тренда нет, полагает он.Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС. Поэтому рассчитывать на рост рубля не приходится, максимум до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже, считает Коган.
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экономика, россия, федеральная резервная система сша, доллар, рубль
03:15 12.02.2022 (обновлено: 09:59 12.02.2022)
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Аналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубля