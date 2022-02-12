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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220212/dollar-1772398780.html
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар - РИА Новости, 12.02.2022
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар
Рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:15
2022-02-12T09:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
федеральная резервная система сша
доллар
рубль
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.И пока предпосылок разворота тренда нет, полагает он.Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС. Поэтому рассчитывать на рост рубля не приходится, максимум до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже, считает Коган.
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экономика, россия, федеральная резервная система сша, доллар, рубль
03:15 12.02.2022 (обновлено: 09:59 12.02.2022)
 
Аналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать доллар

Аналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рассмотреть продажу имеющихся у вас долларов стоит в случае смены тренда курса рубля, однако пока этого не произошло, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Статистика по динамике курса рубля по отношению к доллару за все время существования новой России неутешительна", — отметил специалист.
И пока предпосылок разворота тренда нет, полагает он.
Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС. Поэтому рассчитывать на рост рубля не приходится, максимум до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже, считает Коган.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияФедеральная резервная система СШАДолларРубль
 
 
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