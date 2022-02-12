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Британцы попросили Байдена не назначать дату "вторжения" России на Украину на 16 февраля
Британцы попросили Байдена перенести дату "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Британцы попросили Байдена не назначать дату "вторжения" России на Украину на 16 февраля
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегами из ЕС и НАТО назвал 16 февраля датой... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:24
2022-02-12T17:02
в мире
джо байден
россия
евросоюз
нато
восточная европа
ирак
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегами из ЕС и НАТО назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину."А во сколько в среду?" — поинтересовался mrBBB."А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу?" — написал aD."Я в среду не могу. Мне лучше подходят четверг или пятница, но в любом случае хорошо бы закончить до выходных", — пошутил пользователь Notlongenough."Путин не может вторгнуться в среду, мне нужно в парикмахерскую!" — заявил TalbotSunbeam.Пользователи также вспомнили предыдущие случаи, когда руководство США делало заявления, не подкрепляя их доказательствами."Это такая же информация, как была у США по Ираку?" — написал loonylin.Как писали СМИ со ссылкой на источники, минувшей ночью Байден заявил на видеоконференции с лидерами западных стран, что Россия начнет "вторжение" на Украину 16 февраля. Подтверждения этих слов в публикациях не приводится.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в планировании агрессии против Украины и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220212/dannye-1772415176.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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россия
восточная европа
ирак
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в мире, джо байден, россия, евросоюз, нато, восточная европа, ирак
13:24 12.02.2022 (обновлено: 17:02 12.02.2022)
 
Британцы попросили Байдена перенести дату "вторжения" России на Украину

Читатели Daily Mail высмеяли президента США Байдена за слова о "вторжении России"

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегами из ЕС и НАТО назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину.
"А во сколько в среду?" — поинтересовался mrBBB.
"А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу?" — написал aD.
"Я в среду не могу. Мне лучше подходят четверг или пятница, но в любом случае хорошо бы закончить до выходных", — пошутил пользователь Notlongenough.
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"Путин не может вторгнуться в среду, мне нужно в парикмахерскую!" — заявил TalbotSunbeam.
Пользователи также вспомнили предыдущие случаи, когда руководство США делало заявления, не подкрепляя их доказательствами.
"Это такая же информация, как была у США по Ираку?" — написал loonylin.
Как писали СМИ со ссылкой на источники, минувшей ночью Байден заявил на видеоконференции с лидерами западных стран, что Россия начнет "вторжение" на Украину 16 февраля. Подтверждения этих слов в публикациях не приводится.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в планировании агрессии против Украины и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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