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Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину

Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину - РИА Новости, 12.02.2022

Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:29

2022-02-12T23:29

2022-02-12T23:30

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происшествия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 фев – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата Мещанского района Москвы Александра Закускина за нападение на 69-летнюю уроженку Чечни, торгующую около мечети в Москве."Как стало известно из социальных сетей и сообщений в СМИ, депутат Мещанского района Москвы Александр Закускин 10 февраля 2022 года в Москве напал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Юсупхаджиеву Салиму Абдурашидовну, торговавшую около мечети на проспекте Мира. <...> Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мы уже подготовили обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Также мы обратимся к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата", - написал Солтаев в Instagram.Он назвал этот случай вопиющим, в онлайн-режиме пообщался с женщиной.

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россия, происшествия, чеченская республика (чечня), москва