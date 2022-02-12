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Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину
Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину - РИА Новости, 12.02.2022
Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину
Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата... РИА Новости, 12.02.2022
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россия
происшествия
чеченская республика (чечня)
москва
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ГРОЗНЫЙ, 12 фев – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата Мещанского района Москвы Александра Закускина за нападение на 69-летнюю уроженку Чечни, торгующую около мечети в Москве."Как стало известно из социальных сетей и сообщений в СМИ, депутат Мещанского района Москвы Александр Закускин 10 февраля 2022 года в Москве напал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Юсупхаджиеву Салиму Абдурашидовну, торговавшую около мечети на проспекте Мира. &lt;...&gt; Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мы уже подготовили обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Также мы обратимся к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата", - написал Солтаев в Instagram.Он назвал этот случай вопиющим, в онлайн-режиме пообщался с женщиной.
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россия, происшествия, чеченская республика (чечня), москва
23:29 12.02.2022 (обновлено: 23:30 12.02.2022)
 
Омбудсмен Чечни обратится в ГП после нападения депутата на пожилую женщину

Омбудсмен Солтаев обратится в Генпрокуратуру после нападения депутата на пожилую чеченку

© Фото с сайта главы Чеченской РеспубликиУполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
© Фото с сайта главы Чеченской Республики
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
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ГРОЗНЫЙ, 12 фев – РИА Новости. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в соцсети Instagram сообщил о намерении обратиться в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры в отношении депутата Мещанского района Москвы Александра Закускина за нападение на 69-летнюю уроженку Чечни, торгующую около мечети в Москве.
"Как стало известно из социальных сетей и сообщений в СМИ, депутат Мещанского района Москвы Александр Закускин 10 февраля 2022 года в Москве напал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Юсупхаджиеву Салиму Абдурашидовну, торговавшую около мечети на проспекте Мира. <...> Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мы уже подготовили обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Также мы обратимся к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата", - написал Солтаев в Instagram.
Он назвал этот случай вопиющим, в онлайн-режиме пообщался с женщиной.
"Женщина рассказала, что Александр Закускин кричал на нее, пнул ногой ящик, который она использовала для торговли и угрожал депортировать. В ответ она попыталась показать политику свой российский паспорт. Но вместо того, чтобы посмотреть ее паспорт и убедиться, что она является гражданкой России и депортации не подлежит, он достал из своего автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо. Согласно выписке из медицинской карты амбулаторного больного, Юсупхаджиева получила ожог коньюктивы и роговицы глаз 1 степени", - рассказал Солтаев.
 
РоссияПроисшествияЧеченская республика (Чечня)Москва
 
 
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