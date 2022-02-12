https://ria.ru/20220212/britaniya-1772402673.html
"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным
В Британии вспомнили слова Макрона об "очень сильной" России - РИА Новости, 12.02.2022
"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным
Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:32
2022-02-12T02:32
2022-02-12T02:32
эммануэль макрон
франция
москва
одкб
россия
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_5760059357bda583e177ff02d946c647.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы.Автор публикации напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал страну частью европейского сообщества.Политолог подчеркнул, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать ключевые национальные интересы Москвы. Однако, по его мнению, установление мира в Европе все еще возможно путем дипломатии."Им станет традиционный договор о ненападении между НАТО и ОДКБ, в рамках которого стороны пообещают не нападать друг на друга. У них и так нет таких намерений, но, если это будет закреплено на бумаге, исчезнет взаимная паранойя, а властные круги с обеих сторон лишатся возможности использовать эту паранойю во внутриполитических целях", — пояснил автор статьи.Ливен также отметил, что НАТО и ЕС исчерпали возможности для продвижения на восток, и Украина с ее бедностью, коррупцией и слабой властью не нужна Брюсселю.
https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html
https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html
франция
москва
россия
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab737dc202b25d45dc7278e0dcd9255d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, москва, одкб, россия, великобритания, украина, в мире
В Британии вспомнили слова Макрона об "очень сильной" России
Политолог Ливен: НАТО и ОДКБ нужен договор о ненападении, чтобы избежать войны