https://ria.ru/20220212/britaniya-1772402673.html

"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным

В Британии вспомнили слова Макрона об "очень сильной" России - РИА Новости, 12.02.2022

"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным

Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T02:32

2022-02-12T02:32

2022-02-12T02:32

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы.Автор публикации напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал страну частью европейского сообщества.Политолог подчеркнул, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать ключевые национальные интересы Москвы. Однако, по его мнению, установление мира в Европе все еще возможно путем дипломатии."Им станет традиционный договор о ненападении между НАТО и ОДКБ, в рамках которого стороны пообещают не нападать друг на друга. У них и так нет таких намерений, но, если это будет закреплено на бумаге, исчезнет взаимная паранойя, а властные круги с обеих сторон лишатся возможности использовать эту паранойю во внутриполитических целях", — пояснил автор статьи.Ливен также отметил, что НАТО и ЕС исчерпали возможности для продвижения на восток, и Украина с ее бедностью, коррупцией и слабой властью не нужна Брюсселю.

https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html

https://ria.ru/20220210/sanktsii-1772162585.html

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эммануэль макрон, франция, москва, одкб, россия, великобритания, украина, в мире