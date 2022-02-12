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"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным
В Британии вспомнили слова Макрона об "очень сильной" России - РИА Новости, 12.02.2022
"Приведет к войне": что говорят в Британии после встречи Макрона с Путиным
Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:32
2022-02-12T02:32
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в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы.Автор публикации напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал страну частью европейского сообщества.Политолог подчеркнул, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать ключевые национальные интересы Москвы. Однако, по его мнению, установление мира в Европе все еще возможно путем дипломатии."Им станет традиционный договор о ненападении между НАТО и ОДКБ, в рамках которого стороны пообещают не нападать друг на друга. У них и так нет таких намерений, но, если это будет закреплено на бумаге, исчезнет взаимная паранойя, а властные круги с обеих сторон лишатся возможности использовать эту паранойю во внутриполитических целях", — пояснил автор статьи.Ливен также отметил, что НАТО и ЕС исчерпали возможности для продвижения на восток, и Украина с ее бедностью, коррупцией и слабой властью не нужна Брюсселю.
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эммануэль макрон, франция, москва, одкб, россия, великобритания, украина, в мире
02:32 12.02.2022
 
В Британии вспомнили слова Макрона об "очень сильной" России

Политолог Ливен: НАТО и ОДКБ нужен договор о ненападении, чтобы избежать войны

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании над посольством в Москве
Флаг Великобритании над посольством в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Британский политолог Анатоль Ливен в статье для журнала Foreign Policy заявил о "провале" попытки Запада исключить Россию из Европы.
Автор публикации напомнил о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал страну частью европейского сообщества.
"Россия слишком большая, слишком сильная, и слишком заинтересована в добрососедстве, чтобы быть исключенной из европейской системы безопасности. Если такая политика Запада продолжится, Россия захочет вернуться обратно. В лучшем случае это приведет к повторяющимся и очень опасным кризисам, а в худшем к — войне", — считает Ливен.
Политолог подчеркнул, что НАТО и ЕС больше не могут игнорировать ключевые национальные интересы Москвы. Однако, по его мнению, установление мира в Европе все еще возможно путем дипломатии.
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"Им станет традиционный договор о ненападении между НАТО и ОДКБ, в рамках которого стороны пообещают не нападать друг на друга. У них и так нет таких намерений, но, если это будет закреплено на бумаге, исчезнет взаимная паранойя, а властные круги с обеих сторон лишатся возможности использовать эту паранойю во внутриполитических целях", — пояснил автор статьи.
Ливен также отметил, что НАТО и ЕС исчерпали возможности для продвижения на восток, и Украина с ее бедностью, коррупцией и слабой властью не нужна Брюсселю.
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