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Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются российского нападения на Украину
Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются российского нападения на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются российского нападения на Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США опасаются российского "нападения" на Украину в ближайшие дни, но считают... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:07
2022-02-12T16:27
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США опасаются российского "нападения" на Украину в ближайшие дни, но считают дипломатический путь к урегулированию кризиса открытым.Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств предшествовал беседе лидеров двух стран, которая также запланирована на субботу."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни", - говорится в пресс-релизе."Госсекретарь дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но он требует от Москвы деэскалации и добросовестного участия в переговорах", - добавил госдепартамент.Блинкен повторил, что нападение на Украину получит "решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр
16:07 12.02.2022 (обновлено: 16:27 12.02.2022)
 
Блинкен заявил Лаврову, что США опасаются российского нападения на Украину

Госсекретарь Блинкен: США опасаются российского нападения на Украину в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США опасаются российского "нападения" на Украину в ближайшие дни, но считают дипломатический путь к урегулированию кризиса открытым.
Телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств предшествовал беседе лидеров двух стран, которая также запланирована на субботу.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
11:13
Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни", - говорится в пресс-релизе.
"Госсекретарь дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но он требует от Москвы деэскалации и добросовестного участия в переговорах", - добавил госдепартамент.
Блинкен повторил, что нападение на Украину получит "решительный, масштабный и единый трансатлантический ответ".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреЭнтони БлинкенСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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