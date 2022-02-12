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Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии
Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу проведет переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:13
2022-02-12T11:13
в мире
энтони блинкен
лиз трасс
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу проведет переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Сегодня вечером я поговорю с министром иностранных дел Соединенного Королевства Трасс", - заявил Блинкен на пресс-конференции на Фиджи.
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в мире, энтони блинкен, лиз трасс
11:13 12.02.2022
 
Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии

Госсекретарь США Блинкен заявил о планах провести переговоры с главой МИД Британии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу проведет переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Сегодня вечером я поговорю с министром иностранных дел Соединенного Королевства Трасс", - заявил Блинкен на пресс-конференции на Фиджи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
10:18
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
 
В миреЭнтони БлинкенЛиз Трасс
 
 
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