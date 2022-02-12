https://ria.ru/20220212/blinken-1772428907.html

Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии

Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии - РИА Новости, 12.02.2022

Блинкен заявил, что проведет переговоры с главой МИД Британии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу проведет переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:13

2022-02-12T11:13

2022-02-12T11:13

в мире

энтони блинкен

лиз трасс

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу проведет переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Сегодня вечером я поговорю с министром иностранных дел Соединенного Королевства Трасс", - заявил Блинкен на пресс-конференции на Фиджи.

https://ria.ru/20220212/blinken-1772420986.html

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в мире, энтони блинкен, лиз трасс