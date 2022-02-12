Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/blinken-1772420986.html
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:18
2022-02-12T10:30
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс."Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сообщает агентство.
https://ria.ru/20220211/mid-1772215836.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша
10:18 12.02.2022 (обновлено: 10:30 12.02.2022)
 
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу

Госсекретарь Блинкен заявил о планах провести в субботу переговоры с Лавровым

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сообщает агентство.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 10:24
Блинкен обсудил с главой МИД Японии КНДР, Китай и ситуацию вокруг Украины
 
В миреЭнтони БлинкенСергей ЛавровСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала