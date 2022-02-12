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Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу - РИА Новости, 12.02.2022
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:18
2022-02-12T10:18
2022-02-12T10:30
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс."Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сообщает агентство.
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша
10:18 12.02.2022 (обновлено: 10:30 12.02.2022)
Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу
Госсекретарь Блинкен заявил о планах провести в субботу переговоры с Лавровым