https://ria.ru/20220212/blinken-1772420986.html

Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу

Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу - РИА Новости, 12.02.2022

Блинкен заявил о планах поговорить с Лавровым в субботу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.02.2022

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в мире

энтони блинкен

сергей лавров

сша

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство Франс Пресс."Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сообщает агентство.

https://ria.ru/20220211/mid-1772215836.html

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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, сша