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Глава МИД ФРГ заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине
Глава МИД ФРГ заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине - РИА Новости, 12.02.2022
Глава МИД ФРГ заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Twitter, что решила "усилить меры" по предотвращению кризиса на Украине, в МИД ФРГ идёт совещание со... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:08
2022-02-12T15:27
в мире
украина
мид германии
россия
киев
ситуация в днр и лнр
нато
анналена бербок
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БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Twitter, что решила "усилить меры" по предотвращению кризиса на Украине, в МИД ФРГ идёт совещание со спецслужбами."Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - заявила министр, касаясь ситуации на Украине.МИД ФРГ в субботу призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно, говорится на сайте ведомства.Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, украина, мид германии, россия, киев, ситуация в днр и лнр, нато, анналена бербок
15:08 12.02.2022 (обновлено: 15:27 12.02.2022)
 
Глава МИД ФРГ заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила об усилении мер по предотвращению кризиса на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 фев - РИА Новости Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Twitter, что решила "усилить меры" по предотвращению кризиса на Украине, в МИД ФРГ идёт совещание со спецслужбами.
"Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", - заявила министр, касаясь ситуации на Украине.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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МИД ФРГ в субботу призвал немцев покинуть Украину, если их пребывание там необязательно, говорится на сайте ведомства.
Ранее ряд западных стран сообщили об эвакуации сотрудников дипмиссий и их семей из Украины.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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В миреУкраинаМИД ГерманииРоссияКиевСитуация в ДНР и ЛНРНАТОАнналена Бербок
 
 
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