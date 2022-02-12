https://ria.ru/20220212/bayden-1772520422.html
Путин переиграл Байдена на переговорах, считает депутат
Путин переиграл Байдена на переговорах, считает депутат - РИА Новости, 13.02.2022
Путин переиграл Байдена на переговорах, считает депутат
Отличием в новом разговоре лидеров США и России стало то, что американский президент Джо Байден, вероятно, почувствовал, что теряет главную роль в переговорах... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-12T23:27
2022-02-12T23:27
2022-02-13T06:34
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отличием в новом разговоре лидеров США и России стало то, что американский президент Джо Байден, вероятно, почувствовал, что теряет главную роль в переговорах по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Лидеры России и США провели телефонный разговор в субботу."Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах (по гарантиям безопасности - ред.), начавшихся с нашего обращения к США", - подчеркнул политик.Аргументируя свою позицию, парламентарий отметил заинтересованность в последнее время лидеров государств в диалоге с Россией. Так, он отметил предложения турецкого и французского президентов, лидеров Великобритании и ряда других европейских государств - "все эти визиты только продолжаются"."Да, переговоры продолжатся, но очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220212/ministry-1772386870.html
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в мире, нато, россия, восточная европа, сша
23:27 12.02.2022 (обновлено: 06:34 13.02.2022)
Путин переиграл Байдена на переговорах, считает депутат
Депутат Шхагошев: Байден теряет главную роль в больших политических переговорах
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отличием в новом разговоре лидеров США и России стало то, что американский президент Джо Байден, вероятно, почувствовал, что теряет главную роль в переговорах по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Лидеры России
и США
провели телефонный разговор в субботу.
"Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах (по гарантиям безопасности - ред.), начавшихся с нашего обращения к США", - подчеркнул политик.
Аргументируя свою позицию, парламентарий отметил заинтересованность в последнее время лидеров государств в диалоге с Россией. Так, он отметил предложения турецкого и французского президентов, лидеров Великобритании
и ряда других европейских государств - "все эти визиты только продолжаются".
"Да, переговоры продолжатся, но очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО
на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе
на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.