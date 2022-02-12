https://ria.ru/20220212/banki-1772413592.html

Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам

Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам - РИА Новости, 12.02.2022

Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам

Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:35

2022-02-12T12:35

2022-02-12T12:35

экономика

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

втб

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кредит

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на рынок, другие уже приняли решение по изменению ставки или повысили ее заранее, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых."Банк при установлении ставок по своим кредитным и сберегательным продуктам будет традиционно ориентироваться на всю их влияющую совокупность, включающую оценку баланса спроса и предложения кредитов и депозитов, ключевые макроэкономические индикаторы, конъюнктуру финансовых рынков и прочие параметры", - сообщил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Ориентироваться на рынок в вопросе повышения ставок планируют и в банках "Открытие", ВТБ и "Зенит".Не исключают вероятность повышения ставок по кредитам в АТБ, однако там отметили, что при принятии решения важным фактором будет не только ключевая ставка ЦБ, но и кредитная история клиента и другое. Менять ставки значительно не планируется. Роста ставок не исключают и в Росбанке.Решение о повышении процентов по кредитам приняли в Новикомбанке - на 1-1,5 процентного пункта с 14 февраля, а также банке "Дом.РФ" - со следующей недели ставки возрастут на 0,2-1 процентного пункта. Повышать проценты по кредитам не стали в "Почта банке", а при определенных условиях ставка там становится ниже."Поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым, то оно уже было частично заложено в ценах продуктов банков. Поэтому резких движений ценовых условий здесь ждать не приходится", - рассказали в банке "Русский Стандарт". Заранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.

https://ria.ru/20211210/kredit-1763212441.html

https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html

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экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), втб, почта банк, кредит