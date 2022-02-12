Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам
Российские банки не торопятся поднимать ставки по кредитам после повышения ключевой ставки
Работа отделения банка . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на рынок, другие уже приняли решение по изменению ставки или повысили ее заранее, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
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"Банк при установлении ставок по своим кредитным и сберегательным продуктам будет традиционно ориентироваться на всю их влияющую совокупность, включающую оценку баланса спроса и предложения кредитов и депозитов, ключевые макроэкономические индикаторы, конъюнктуру финансовых рынков и прочие параметры", - сообщил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Ориентироваться на рынок в вопросе повышения ставок планируют и в банках "Открытие", ВТБ и "Зенит".
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Решение о повышении процентов по кредитам приняли в Новикомбанке - на 1-1,5 процентного пункта с 14 февраля, а также банке "Дом.РФ" - со следующей недели ставки возрастут на 0,2-1 процентного пункта. Повышать проценты по кредитам не стали в "Почта банке", а при определенных условиях ставка там становится ниже.
"Поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым, то оно уже было частично заложено в ценах продуктов банков. Поэтому резких движений ценовых условий здесь ждать не приходится", - рассказали в банке "Русский Стандарт". Заранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.
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