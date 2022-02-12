Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/banki-1772413592.html
Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам
Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам - РИА Новости, 12.02.2022
Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам
Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:35
2022-02-12T12:35
экономика
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
втб
почта банк
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_19bc575bb6cc882d827f348b2670f734.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на рынок, другие уже приняли решение по изменению ставки или повысили ее заранее, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых."Банк при установлении ставок по своим кредитным и сберегательным продуктам будет традиционно ориентироваться на всю их влияющую совокупность, включающую оценку баланса спроса и предложения кредитов и депозитов, ключевые макроэкономические индикаторы, конъюнктуру финансовых рынков и прочие параметры", - сообщил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Ориентироваться на рынок в вопросе повышения ставок планируют и в банках "Открытие", ВТБ и "Зенит".Не исключают вероятность повышения ставок по кредитам в АТБ, однако там отметили, что при принятии решения важным фактором будет не только ключевая ставка ЦБ, но и кредитная история клиента и другое. Менять ставки значительно не планируется. Роста ставок не исключают и в Росбанке.Решение о повышении процентов по кредитам приняли в Новикомбанке - на 1-1,5 процентного пункта с 14 февраля, а также банке "Дом.РФ" - со следующей недели ставки возрастут на 0,2-1 процентного пункта. Повышать проценты по кредитам не стали в "Почта банке", а при определенных условиях ставка там становится ниже."Поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым, то оно уже было частично заложено в ценах продуктов банков. Поэтому резких движений ценовых условий здесь ждать не приходится", - рассказали в банке "Русский Стандарт". Заранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.
https://ria.ru/20211210/kredit-1763212441.html
https://ria.ru/20220209/stavka-1771794589.html
https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126238_879:397:3080:2048_1920x0_80_0_0_bc7afc8dd66c29b39a4115d077429fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), втб, почта банк, кредит
12:35 12.02.2022
 
Российские банки не торопятся повышать ставки по кредитам

Российские банки не торопятся поднимать ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Работа отделения банка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банки в России не спешат повышать ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки регулятором: одни кредитные организации собираются ориентироваться на рынок, другие уже приняли решение по изменению ставки или повысили ее заранее, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.
Женщина производит расчет кредита - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 21:13
Как рассчитать платеж по кредиту: способы снизить сумму и проверить банк
"Банк при установлении ставок по своим кредитным и сберегательным продуктам будет традиционно ориентироваться на всю их влияющую совокупность, включающую оценку баланса спроса и предложения кредитов и депозитов, ключевые макроэкономические индикаторы, конъюнктуру финансовых рынков и прочие параметры", - сообщил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Ориентироваться на рынок в вопросе повышения ставок планируют и в банках "Открытие", ВТБ и "Зенит".
Не исключают вероятность повышения ставок по кредитам в АТБ, однако там отметили, что при принятии решения важным фактором будет не только ключевая ставка ЦБ, но и кредитная история клиента и другое. Менять ставки значительно не планируется. Роста ставок не исключают и в Росбанке.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 03:47
Банкир рассказал, как снизить ставку по кредиту
Решение о повышении процентов по кредитам приняли в Новикомбанке - на 1-1,5 процентного пункта с 14 февраля, а также банке "Дом.РФ" - со следующей недели ставки возрастут на 0,2-1 процентного пункта. Повышать проценты по кредитам не стали в "Почта банке", а при определенных условиях ставка там становится ниже.
"Поскольку решение по увеличению ставки было ожидаемым, то оно уже было частично заложено в ценах продуктов банков. Поэтому резких движений ценовых условий здесь ждать не приходится", - рассказали в банке "Русский Стандарт". Заранее повысили ставки и в ПСБ - на прошлой неделе рост по одной из ипотечных программ составил 0,7-1,25%.
Не плачу кредит, что будет - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 14:53
Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать
 
ЭкономикаРоссияИпотекаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПочта банкКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала