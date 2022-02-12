https://ria.ru/20220212/alkogol-1772397724.html

Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя

Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя - РИА Новости, 12.02.2022

Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя

При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T01:15

2022-02-12T01:15

2022-02-12T01:16

общество

россия

василий данилов

алкоголь

штрафы

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов.Данилов напомнил, что с этого года ответственность за перевозку спиртного сверх лимита была увеличена. Теперь за нарушение грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей с конфискацией товара.Ранее за это предусматривалось наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

https://ria.ru/20220208/alkogol-1771786444.html

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общество, россия, василий данилов, алкоголь, штрафы