01:15 12.02.2022 (обновлено: 01:16 12.02.2022)
Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя
Юрист Данилов: провоз по России алкоголя объемом более 10 литров требует маркировки
Алкоголь. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов.
"Соответствующая норма Кодекса об административных правонарушениях действует с января 2018 года и предусматривает наступление ответственности за перемещение по территории страны алкогольной продукции, немаркированной, в соответствии с законодательством о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами объеме не более десяти литров на одного человека", — отметил он.
Данилов напомнил, что с этого года ответственность за перевозку спиртного сверх лимита была увеличена. Теперь за нарушение грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей с конфискацией товара.
Ранее за это предусматривалось наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя.