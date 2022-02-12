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Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя
Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя - РИА Новости, 12.02.2022
Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя
При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T01:15
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общество
россия
василий данилов
алкоголь
штрафы
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов.Данилов напомнил, что с этого года ответственность за перевозку спиртного сверх лимита была увеличена. Теперь за нарушение грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей с конфискацией товара.Ранее за это предусматривалось наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя.
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общество, россия, василий данилов, алкоголь, штрафы
01:15 12.02.2022 (обновлено: 01:16 12.02.2022)
 
Юрист рассказал, когда россиян могут наказать за перевозку алкоголя

Юрист Данилов: провоз по России алкоголя объемом более 10 литров требует маркировки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлкоголь
Алкоголь - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов.
"Соответствующая норма Кодекса об административных правонарушениях действует с января 2018 года и предусматривает наступление ответственности за перемещение по территории страны алкогольной продукции, немаркированной, в соответствии с законодательством о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, в том числе продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за исключением перемещения указанной алкогольной продукции по территории Российской Федерации физическими лицами объеме не более десяти литров на одного человека", — отметил он.
Данилов напомнил, что с этого года ответственность за перевозку спиртного сверх лимита была увеличена. Теперь за нарушение грозит штраф от 15 до 20 тысяч рублей с конфискацией товара.
Ранее за это предусматривалось наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией алкоголя.
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 23:59
Производители алкоголя опасаются введения цифровой маркировки в России
 
ОбществоРоссияВасилий ДаниловАлкогольШтрафы
 
 
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