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Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми - РИА Новости, 12.02.2022
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми
Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:41
2022-02-12T13:41
рсфср
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
александр вайнберг
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Вайнберг.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Красивая женщина, талантливая актриса, творчество Зинаиды Кириенко надолго останется с нами", - сказал Вайнберг.По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова."Очень жаль, что от нас уходят такие мастера", - сказал парламентарий.
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рсфср, зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, александр вайнберг
13:41 12.02.2022
 
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми

Сенатор Вайнберг: творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости
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Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Вайнберг.
Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
"Красивая женщина, талантливая актриса, творчество Зинаиды Кириенко надолго останется с нами", - сказал Вайнберг.
По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова.
"Очень жаль, что от нас уходят такие мастера", - сказал парламентарий.
Зинаида Кириенко на внеочередном съезде Союза кинематографистов России - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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РСФСРЗинаида КириенкоУмерла Зинаида КириенкоАлександр Вайнберг
 
 
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