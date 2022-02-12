https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772450038.html
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми - РИА Новости, 12.02.2022
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми
Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:41
2022-02-12T13:41
2022-02-12T13:41
рсфср
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
александр вайнберг
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Вайнберг.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Красивая женщина, талантливая актриса, творчество Зинаиды Кириенко надолго останется с нами", - сказал Вайнберг.По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова."Очень жаль, что от нас уходят такие мастера", - сказал парламентарий.
https://ria.ru/20220212/kirienko-1772443344.html
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рсфср, зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, александр вайнберг
Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми
Сенатор Вайнберг: творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах