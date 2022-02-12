https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772450038.html

Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми

Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми - РИА Новости, 12.02.2022

Сенатор назвал образы Зинаиды Кириенко в кино узнаваемыми и любимыми

Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:41

2022-02-12T13:41

2022-02-12T13:41

рсфср

зинаида кириенко

умерла зинаида кириенко

александр вайнберг

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Творчество Зинаиды Кириенко надолго останется со зрителями в ее работах, это была талантливая актриса и красивая женщина, сказал РИА Новости в субботу сенатор Александр Вайнберг.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин."Красивая женщина, талантливая актриса, творчество Зинаиды Кириенко надолго останется с нами", - сказал Вайнберг.По его словам, образы, которые Кириенко создавала в театре и кино, были узнаваемы и любимы зрителями. Среди работ актрисы сенатор выделил роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова."Очень жаль, что от нас уходят такие мастера", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772443344.html

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