https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772427755.html

Токарев назвал Зинаиду Кириенко открытым, щедрым и неравнодушным человеком

Токарев назвал Зинаиду Кириенко открытым, щедрым и неравнодушным человеком - РИА Новости, 12.02.2022

Токарев назвал Зинаиду Кириенко открытым, щедрым и неравнодушным человеком

Зинаида Кириенко была замечательной актрисой, открытым и щедрым человеком, который никогда не оставался в стороне от того, что происходило вокруг, сообщил РИА... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:03

2022-02-12T11:03

2022-02-12T11:03

рсфср

зинаида кириенко

умерла зинаида кириенко

борис токарев

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зинаида Кириенко была замечательной актрисой, открытым и щедрым человеком, который никогда не оставался в стороне от того, что происходило вокруг, сообщил РИА Новости актер и режиссер Борис Токарев.Советская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет минувшей ночью, сообщил РИА Новости зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев."Говорить о Зинаиде Михайловне можно много, можно коротко. Она была замечательной актрисой, и роли, которые она играла, они всегда останутся", - сказал Токарев.Прекрасными работами с участием Кириенко он назвал фильмы "Тихий Дон", "Сорока-воровка", вспомнил о "Двух капитанах", где они снимались вместе."Она играла мою мать в фильме "Два капитана", то есть, конечно, она какой-то очень открытый, очень щедрый человек. И самое главное - она никогда не была в стороне от всего того, что происходило в стране, то есть она была очень общественным человеком, я бы сказал", - поделился воспоминаниями собеседник агентства.Он добавил, что она прожила хорошую жизнь и никогда не принимала участие в конфликтах, связанных с актерами."Удивительно чистый и честный человек. Самое главное, что это правда. Не надо лукавить, когда говоришь о ее таланте, о ее характере. Никакого лукавства нет. Спасибо ей за эту жизнь, которую она прожила", - заключил Токарев.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220212/utrata-1772417669.html

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рсфср, зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, борис токарев