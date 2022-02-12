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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772423864.html
Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком
Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком - РИА Новости, 12.02.2022
Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, скончавшаяся на 89-м году жизни, была талантливой актрисой, оставившей большой след на Земле, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:38
2022-02-12T12:41
зинаида кириенко
умерла зинаида кириенко
людмила хитяева
рсфср
культура
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, скончавшаяся на 89-м году жизни, была талантливой актрисой, оставившей большой след на Земле, рассказала РИА Новости актриса Людмила Хитяева.Она назвала Кириенко "безусловно талантливым человеком, но со сложным характером". Талант - он не может быть с ровным характером. Многие талантливые люди ершисты… Она всю жизнь мечтала о семье, вышла замуж, за человека, который был намного младше неё, лет на 13-14. Они прожили хорошую жизнь, родили двоих сыновей. У неё, вроде бы, шесть внуков, правнуки. Она на земле оставила очень большой след", - сказала Хитяева.Она рассказала, что в последний раз виделась с Кириенко 13 января этого года на съёмках телепередачи и заметила трудности в речи актрисы.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
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зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, людмила хитяева, рсфср
10:38 12.02.2022 (обновлено: 12:41 12.02.2022)
 
Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком

Актриса Хитяева: Зинаида Кириенко была талантлива, она оставила большой след на Земле

© РИА Новости / Мосфильм / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Кадр из фильма Повесть пламенных лет, Зинаида Кириенко в роли Марии - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Мосфильм
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Кадр из фильма "Повесть пламенных лет", Зинаида Кириенко в роли Марии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, скончавшаяся на 89-м году жизни, была талантливой актрисой, оставившей большой след на Земле, рассказала РИА Новости актриса Людмила Хитяева.
Она назвала Кириенко "безусловно талантливым человеком, но со сложным характером". Талант - он не может быть с ровным характером. Многие талантливые люди ершисты… Она всю жизнь мечтала о семье, вышла замуж, за человека, который был намного младше неё, лет на 13-14. Они прожили хорошую жизнь, родили двоих сыновей. У неё, вроде бы, шесть внуков, правнуки. Она на земле оставила очень большой след", - сказала Хитяева.
Она рассказала, что в последний раз виделась с Кириенко 13 января этого года на съёмках телепередачи и заметила трудности в речи актрисы.
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
Зинаида Кириенко на съезде Союза кинематографистов России - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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КультураЗинаида КириенкоУмерла Зинаида КириенкоЛюдмила ХитяеваРСФСР
 
 
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