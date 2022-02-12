https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772423864.html

Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком

Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком - РИА Новости, 12.02.2022

Хитяева назвала Зинаиду Кириенко безусловно талантливым человеком

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, скончавшаяся на 89-м году жизни, была талантливой актрисой, оставившей большой след на Земле, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:38

2022-02-12T10:38

2022-02-12T12:41

зинаида кириенко

умерла зинаида кириенко

людмила хитяева

рсфср

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/82964/85/829648540_0:130:2067:1293_1920x0_80_0_0_c7b8504e3754baa59b8484714f7e64e4.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, скончавшаяся на 89-м году жизни, была талантливой актрисой, оставившей большой след на Земле, рассказала РИА Новости актриса Людмила Хитяева.Она назвала Кириенко "безусловно талантливым человеком, но со сложным характером". Талант - он не может быть с ровным характером. Многие талантливые люди ершисты… Она всю жизнь мечтала о семье, вышла замуж, за человека, который был намного младше неё, лет на 13-14. Они прожили хорошую жизнь, родили двоих сыновей. У неё, вроде бы, шесть внуков, правнуки. Она на земле оставила очень большой след", - сказала Хитяева.Она рассказала, что в последний раз виделась с Кириенко 13 января этого года на съёмках телепередачи и заметила трудности в речи актрисы.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772421994.html

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зинаида кириенко, умерла зинаида кириенко, людмила хитяева, рсфср