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Во Франции назвали главного агрессора. Это не Россия
Во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию - РИА Новости, 12.02.2022
Во Франции назвали главного агрессора. Это не Россия
США потеряли главенствующее положение на мировой арене и теперь пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах. Таким мнением в эфире... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:59
2022-02-12T14:46
в мире
франция
жан-люк меланшон
украина
сша
нато
россия
польша
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США потеряли главенствующее положение на мировой арене и теперь пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах. Таким мнением в эфире телеканала France 2 поделился лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.Отвечая же на вопрос журналиста, кого он считает агрессором, НАТО или Россию, Меланшон ответил: "НАТО, без сомнения".Он также отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, тогда как НАТО пытается этому помешать вопреки международному правопорядку.Тот факт, что альянс разместил на территории Польши ракеты и системы ПРО, заставляет Россию чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию, пояснил депутат.В случае победы на предстоящих президентских выборах Меланшон пообещал "подписаться" под гарантиями не размещать силы НАТО на Украине.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление уже 16 февраля". Однако собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и альянса, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, франция, жан-люк меланшон, украина, сша, нато, россия, польша
11:59 12.02.2022 (обновлено: 14:46 12.02.2022)
 
Во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию

Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон поддержал Россию и назвал НАТО агрессором

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
Лидер партии Непокорившаяся Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США потеряли главенствующее положение на мировой арене и теперь пытаются использовать ситуацию вокруг Украины в своих интересах. Таким мнением в эфире телеканала France 2 поделился лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию. <…> И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела", — рассказал политик.

Отвечая же на вопрос журналиста, кого он считает агрессором, НАТО или Россию, Меланшон ответил: "НАТО, без сомнения".
Он также отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, тогда как НАТО пытается этому помешать вопреки международному правопорядку.
Тот факт, что альянс разместил на территории Польши ракеты и системы ПРО, заставляет Россию чувствовать себя в опасности и воспринимать это как агрессию, пояснил депутат.
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СМИ: сотрудники Госдепа США звонят американцам и просят их покинуть Украину
В случае победы на предстоящих президентских выборах Меланшон пообещал "подписаться" под гарантиями не размещать силы НАТО на Украине.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Минувшей ночью Джо Байден заявил другим западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление уже 16 февраля". Однако собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и альянса, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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