https://ria.ru/20220211/zyuganov-1772336553.html

Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика

Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика - РИА Новости, 11.02.2022

Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится на плановом медицинском обследовании, которое проходит каждый год, информация о ковиде "раздута", сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:22

2022-02-11T17:22

2022-02-11T17:29

здоровье - общество

геннадий зюганов

москва

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597549373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed39fbdf634bb1b5357ddaa8276b144f.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится на плановом медицинском обследовании, которое проходит каждый год, информация о ковиде "раздута", сообщил РИА Новости его внук, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов."Плановое медобследование, он стандартно каждый год, сколько я его помню, с февраля по апрель проходит диагностику. Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем (лидером ЛДПР Жириновским - ред.), все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал, бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил - никто ничего не подтверждает", - сказал Зюганов, отметив, что информация о заболевании "немного" раздута.

https://ria.ru/20220211/zyuganov-1772331468.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, геннадий зюганов, москва, кпрф