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Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика
Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика - РИА Новости, 11.02.2022
Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится на плановом медицинском обследовании, которое проходит каждый год, информация о ковиде "раздута", сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:22
2022-02-11T17:29
здоровье - общество
геннадий зюганов
москва
кпрф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится на плановом медицинском обследовании, которое проходит каждый год, информация о ковиде "раздута", сообщил РИА Новости его внук, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов."Плановое медобследование, он стандартно каждый год, сколько я его помню, с февраля по апрель проходит диагностику. Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем (лидером ЛДПР Жириновским - ред.), все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал, бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил - никто ничего не подтверждает", - сказал Зюганов, отметив, что информация о заболевании "немного" раздута.
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здоровье - общество, геннадий зюганов, москва, кпрф
17:22 11.02.2022 (обновлено: 17:29 11.02.2022)
 
Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика

Внук Зюганова Леонид: лидер КПРФ проходит медобследование, информация о COVID-19 раздута

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится на плановом медицинском обследовании, которое проходит каждый год, информация о ковиде "раздута", сообщил РИА Новости его внук, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
"Плановое медобследование, он стандартно каждый год, сколько я его помню, с февраля по апрель проходит диагностику. Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем (лидером ЛДПР Жириновским - ред.), все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал, бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил - никто ничего не подтверждает", - сказал Зюганов, отметив, что информация о заболевании "немного" раздута.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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