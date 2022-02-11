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Ответственность и защита: фонд из Татарстана учит детей общению с животными
Ответственность и защита: фонд из Татарстана учит детей общению с животными - РИА Новости, 11.02.2022
Ответственность и защита: фонд из Татарстана учит детей общению с животными
Чем может быть опасен соседский домашний любимец и как вести себя с уличными животными – об этом и не только рассказывают школьникам на уроках добра, которые... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:00
2022-02-11T10:00
общество
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чем может быть опасен соседский домашний любимец и как вести себя с уличными животными – об этом и не только рассказывают школьникам на уроках добра, которые проводит благотворительный фонд "Кот и пес" для школьников Татарстана. Участники занятий узнают не только об истории одомашнивания животных или о том, как появились породы, но и почему собака может быть агрессивной и как это предотвратить.Понять братьев меньшихВ 2016 году у руководителя фонда Альберта Галиева возникла идея проводить в школах уроки добра. На тот момент в Казани подобные занятия проводились лишь разово.Он рьяно взялся за дело – начал искать любую полезную и интересную информацию, какие-то сценарии занятий в интернете. Но ничего не нашел."Получилось лишь собрать общую информацию: породы собак, какие-то загадки. Так и начали проводить занятия. Мы с Оксаной (Ксения Алексеева – администратор приюта "Кот и пес". – Примеч. ред.) отработали текст – увидели, что интересно детям, что воспринимается трудно", – вспоминает Галиев.Во время уроков школьникам дают понять, что домашний питомец – не только радость, но и большая ответственность, рассказывает глава фонда."Обязательно проговариваем, что, кроме домашних, есть и незнакомые животные, например соседские собаки. Реакция у детей может быть разной: кто-то броситься подергать за хвост или погладить щенка. Мы просим ребят самих предугадать возможную реакцию незнакомого животного, если ты, например, машешь палкой", – подчеркивает Альберт Галиев.Ответственность – шаг к добруНа уроках добра школьникам объясняют, что среди незнакомых животных есть бездомные и, к сожалению, это необязательно те, кто родился на улице: "Как раз напоминаем об ответственности, что некоторые люди не хотят тратить время и деньги и выкидывают питомцев на улицу или подкидывают в ветклиники и приюты".По словам руководителя фонда, у них нет желания показать, что животные хорошие, а человек плохой. Школьникам просто объясняют, что судьба и домашних, и бездомных животных зачастую зависит от людей.И усилия оправдываются: ученики активно участвуют в процессе, рассказывают свои истории.Сейчас в обществе неоднозначное отношение к бездомным животным, считает он, но, воспитывая будущее поколение, можно сформировать и ответственное отношение к животным, окружающему миру."На своих уроках мы говорим, что каждая жестокость начинается с мелочей: сначала ты пнул котенка или щенка, путающегося под ногами, а потом тебе помешает другой человек, брат, одноклассник. Поэтому эта тема важна и со стороны педагогики", – подчеркивает глава БФ "Кот и пес".Уроки добра и самозащитыОднако дети часто недооценивают опасность, которая может исходить от животных, особенно собак, поэтому на уроках добра им объясняют простые правила поведения с животными:Если собака ведет себя агрессивно, нельзя махать руками, пытаться пнуть ее, и кричать. Ни в коем случае нельзя убегать – срабатывает инстинкт догнать жертву.Больше всего от нападения животных страдают именно дети, потому что собаки воспринимают их не как угрозу, а скорее как ровню и ведут себя соответственно, отмечает Денис Александров, главный ветеринарный врач федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан и друг фонда "Кот и пес"."Бывает, что собака подбегает просто поиграть, а ребенок не понимает, пугается и начинает как раз махать руками и кричать – это провоцирует зверя. Поэтому необходимо сопровождать детей, особенно в местах, где есть такие риски", – объясняет он.Часто животные нападают в период гона, собачьих свадеб: в это время псы становятся агрессивными – самцы защищают самку. В таких случаях, естественно, лучше всего их обойти, говорит Денис Александров.Пока животное кусает сумку или куртку, нужно потихоньку двигаться в укрытие или к какой-то преграде (например, к дереву, стене, машине), чтобы псы не могли подойти сзади, говорит Александров."Я не призываю всех вооружаться газовыми баллончиками, но, если человек живет в такой зоне, где обитают стаи собак и есть реальная опасность, лучше перестраховаться. При этом слезоточивый газ не особо эффективен – только перцовый", – рассказывает он.Еще один способ – электрошокер, но не надо его втыкать в собаку, подчеркивает Денис Александров. При нажатии раздается звук, который может отпугнуть животное. Кроме того, выделяется озон – этот запах тоже является отпугивающим, так как напоминает о грозе, страх перед которой есть у зверя.Курс на детствоУроки добра существуют уже шесть лет, и в фонде продолжают активно работать с детьми.Проект не ограничивается только занятиями: недавно прошел конкурс рисунков, на котором школьников просили нарисовать бездомное животное и как ему можно помочь.А сейчас ведется работа над другим творческим состязанием: школьникам предлагается написать стихи и музыку – создать собственную песню о животных и добре. Альберт Галиев признается, что эти направления внесли новое дыхание в работу фонда."Для чего мы это делаем? Одно дело – помогать, собирать деньги, покупать корм и куда-то отдавать, а другое дело – видеть наших животных, как мы их кормим, как они живут, узнавать их истории. Мне кажется, это более эффективно: люди начинают понимать и им становится интереснее помогать", – считает руководитель благотворительного фонда "Кот и пес" Альберт Галиев.
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
https://ria.ru/20211228/kolyaski-1765702502.html
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РИА Новости
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4.7
96
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общество, республика татарстан (татарстан)
10:00 11.02.2022
 

Ответственность и защита: фонд из Татарстана учит детей общению с животными

© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"Альберт Галиев проводит урок добра в одном из детских садов Казани
Альберт Галиев проводит урок добра в одном из детских садов Казани
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Чем может быть опасен соседский домашний любимец и как вести себя с уличными животными – об этом и не только рассказывают школьникам на уроках добра, которые проводит благотворительный фонд "Кот и пес" для школьников Татарстана. Участники занятий узнают не только об истории одомашнивания животных или о том, как появились породы, но и почему собака может быть агрессивной и как это предотвратить.

Понять братьев меньших

В 2016 году у руководителя фонда Альберта Галиева возникла идея проводить в школах уроки добра. На тот момент в Казани подобные занятия проводились лишь разово.
Он рьяно взялся за дело – начал искать любую полезную и интересную информацию, какие-то сценарии занятий в интернете. Но ничего не нашел.
"Получилось лишь собрать общую информацию: породы собак, какие-то загадки. Так и начали проводить занятия. Мы с Оксаной (Ксения Алексеева – администратор приюта "Кот и пес". – Примеч. ред.) отработали текст – увидели, что интересно детям, что воспринимается трудно", вспоминает Галиев.
Во время уроков школьникам дают понять, что домашний питомец – не только радость, но и большая ответственность, рассказывает глава фонда.
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"Обязательно проговариваем, что, кроме домашних, есть и незнакомые животные, например соседские собаки. Реакция у детей может быть разной: кто-то броситься подергать за хвост или погладить щенка. Мы просим ребят самих предугадать возможную реакцию незнакомого животного, если ты, например, машешь палкой", – подчеркивает Альберт Галиев.

Ответственность – шаг к добру

На уроках добра школьникам объясняют, что среди незнакомых животных есть бездомные и, к сожалению, это необязательно те, кто родился на улице: "Как раз напоминаем об ответственности, что некоторые люди не хотят тратить время и деньги и выкидывают питомцев на улицу или подкидывают в ветклиники и приюты".
По словам руководителя фонда, у них нет желания показать, что животные хорошие, а человек плохой. Школьникам просто объясняют, что судьба и домашних, и бездомных животных зачастую зависит от людей.
И усилия оправдываются: ученики активно участвуют в процессе, рассказывают свои истории.
"Они все тянут руки, чтобы поделиться, как строили будки, подкармливали животных или забирали домой. Практически все сценарии, которые возможны для помощи кошкам и собакам, дети описывали", – отмечает Альберт Галиев.
Сейчас в обществе неоднозначное отношение к бездомным животным, считает он, но, воспитывая будущее поколение, можно сформировать и ответственное отношение к животным, окружающему миру.
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"На своих уроках мы говорим, что каждая жестокость начинается с мелочей: сначала ты пнул котенка или щенка, путающегося под ногами, а потом тебе помешает другой человек, брат, одноклассник. Поэтому эта тема важна и со стороны педагогики", – подчеркивает глава БФ "Кот и пес".

Уроки добра и самозащиты

Однако дети часто недооценивают опасность, которая может исходить от животных, особенно собак, поэтому на уроках добра им объясняют простые правила поведения с животными:
  • избегать контакта с незнакомым псом – не гладить, не обнимать;
  • не трогать щенков – их мать может воспринять это как угрозу и броситься защищать потомство;
  • не отнимать еду;
  • лучший вариант – пройти мимо.
Если собака ведет себя агрессивно, нельзя махать руками, пытаться пнуть ее, и кричать. Ни в коем случае нельзя убегать – срабатывает инстинкт догнать жертву.
Больше всего от нападения животных страдают именно дети, потому что собаки воспринимают их не как угрозу, а скорее как ровню и ведут себя соответственно, отмечает Денис Александров, главный ветеринарный врач федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан и друг фонда "Кот и пес".
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"Бывает, что собака подбегает просто поиграть, а ребенок не понимает, пугается и начинает как раз махать руками и кричать – это провоцирует зверя. Поэтому необходимо сопровождать детей, особенно в местах, где есть такие риски", – объясняет он.
Часто животные нападают в период гона, собачьих свадеб: в это время псы становятся агрессивными – самцы защищают самку. В таких случаях, естественно, лучше всего их обойти, говорит Денис Александров.
"Если избежать конфликта с животным не удалось, между собой и собакой нужно выставить какую-то преграду, например сумку или рюкзак, куртку. У собак есть такой рефлекс – они хватают то, что ближе к морде. Только не надо этот предмет бросать", – советует ветврач.
Пока животное кусает сумку или куртку, нужно потихоньку двигаться в укрытие или к какой-то преграде (например, к дереву, стене, машине), чтобы псы не могли подойти сзади, говорит Александров.
"Я не призываю всех вооружаться газовыми баллончиками, но, если человек живет в такой зоне, где обитают стаи собак и есть реальная опасность, лучше перестраховаться. При этом слезоточивый газ не особо эффективен – только перцовый", – рассказывает он.
Еще один способ – электрошокер, но не надо его втыкать в собаку, подчеркивает Денис Александров. При нажатии раздается звук, который может отпугнуть животное. Кроме того, выделяется озон – этот запах тоже является отпугивающим, так как напоминает о грозе, страх перед которой есть у зверя.

Курс на детство

Уроки добра существуют уже шесть лет, и в фонде продолжают активно работать с детьми.
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"Альберт Галиев проводит урок добра в в школе №177 (Казань)
Альберт Галиев проводит урок добра в в школе №177 (Казань)
© Фото предоставлено благотворительным фондом "Кот и пес"
Альберт Галиев проводит урок добра в в школе №177 (Казань)
Проект не ограничивается только занятиями: недавно прошел конкурс рисунков, на котором школьников просили нарисовать бездомное животное и как ему можно помочь.
А сейчас ведется работа над другим творческим состязанием: школьникам предлагается написать стихи и музыку – создать собственную песню о животных и добре. Альберт Галиев признается, что эти направления внесли новое дыхание в работу фонда.
"Для чего мы это делаем? Одно дело – помогать, собирать деньги, покупать корм и куда-то отдавать, а другое дело – видеть наших животных, как мы их кормим, как они живут, узнавать их истории. Мне кажется, это более эффективно: люди начинают понимать и им становится интереснее помогать", – считает руководитель благотворительного фонда "Кот и пес" Альберт Галиев.
 
ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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