https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772387768.html
Зеленский ввел санкции против российской компании
Зеленский ввел санкции против российской компании - РИА Новости, 11.02.2022
Зеленский ввел санкции против российской компании
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет в отношении РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T22:31
2022-02-11T22:31
2022-02-11T22:31
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет в отношении российской компании "Витрина ТВ".Как сообщил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов, совет решил ввести санкции на пять лет против компании из-за трансляции российских телеканалов."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте офиса президента.В дополнении к документу указано, что речь идет о компании "Витрина ТВ".
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в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский ввел санкции против российской компании
Зеленский ввел санкции на пять лет против российской компании "Витрина ТВ"