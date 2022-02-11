https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772387768.html

Зеленский ввел санкции против российской компании

Зеленский ввел санкции против российской компании - РИА Новости, 11.02.2022

Зеленский ввел санкции против российской компании

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет в отношении РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:31

2022-02-11T22:31

2022-02-11T22:31

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет в отношении российской компании "Витрина ТВ".Как сообщил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов, совет решил ввести санкции на пять лет против компании из-за трансляции российских телеканалов."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте офиса президента.В дополнении к документу указано, что речь идет о компании "Витрина ТВ".

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772382386.html

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в мире, украина, владимир зеленский