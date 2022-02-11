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Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины
Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины - РИА Новости, 11.02.2022
Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:41
2022-02-11T22:03
украина
в мире
нато
владимир зеленский
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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны, &lt;…&gt; количество &lt;…&gt; должно достигать двух миллионов граждан &lt;…&gt;, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", — добавил Данилов.Командующий силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в январе заявлял, что их численность в мирное время составит десять тысяч военнослужащих, при необходимости привлекут несколько сотен тысяч резервистов.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие с начала года. Он предполагает максимально широкое участие украинских граждан в обеспечении военной безопасности страны.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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украина, в мире, нато, владимир зеленский
20:41 11.02.2022 (обновлено: 22:03 11.02.2022)
 
Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины

Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины до двух миллионов человек

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны, <…> количество <…> должно достигать двух миллионов граждан <…>, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", — добавил Данилов.
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Закон об основах национального сопротивления вступил в действие с начала года. Он предполагает максимально широкое участие украинских граждан в обеспечении военной безопасности страны.
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