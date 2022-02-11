https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772375145.html

Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины

Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины - РИА Новости, 11.02.2022

Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:41

2022-02-11T20:41

2022-02-11T22:03

украина

в мире

нато

владимир зеленский

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить численность территориальной обороны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны, <…> количество <…> должно достигать двух миллионов граждан <…>, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости", — добавил Данилов.Командующий силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в январе заявлял, что их численность в мирное время составит десять тысяч военнослужащих, при необходимости привлекут несколько сотен тысяч резервистов.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие с начала года. Он предполагает максимально широкое участие украинских граждан в обеспечении военной безопасности страны.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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украина, в мире, нато, владимир зеленский