https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772334524.html

Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений

Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022

Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений в угоду национал-радикалам, заявил председатель политсовета украинской партии... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:16

2022-02-11T17:16

2022-02-11T17:16

в мире

украина

минские соглашения

владимир зеленский

виктор медведчук

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений в угоду национал-радикалам, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."Уже на полях этой встречи (саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года) и особенно на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции и Германии и подписанным коммюнике, в угоду национал-радикалам Украины", - сказал он, выступая по видеосвязи на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата".По словам Медведчука, после этого политика Зеленского "зашла в тупик переговорного процесса".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

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в мире, украина, минские соглашения, владимир зеленский, виктор медведчук