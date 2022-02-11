https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772334524.html
Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений
Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 11.02.2022
Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений в угоду национал-радикалам, заявил председатель политсовета украинской партии... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:16
2022-02-11T17:16
2022-02-11T17:16
в мире
украина
минские соглашения
владимир зеленский
виктор медведчук
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений в угоду национал-радикалам, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."Уже на полях этой встречи (саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года) и особенно на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции и Германии и подписанным коммюнике, в угоду национал-радикалам Украины", - сказал он, выступая по видеосвязи на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата".По словам Медведчука, после этого политика Зеленского "зашла в тупик переговорного процесса".Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, минские соглашения, владимир зеленский, виктор медведчук
Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений
Медведчук: Зеленский отказался от Минских соглашений в угоду национал-радикалам
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений в угоду национал-радикалам, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Уже на полях этой встречи (саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года) и особенно на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции и Германии и подписанным коммюнике, в угоду национал-радикалам Украины", - сказал он, выступая по видеосвязи на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата".
По словам Медведчука
, после этого политика Зеленского
"зашла в тупик переговорного процесса".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.