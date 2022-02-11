https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

Зеленского поставили перед страшным выбором

На Украине назвали два сценария ухода Зеленского с поста - РИА Новости, 11.02.2022

Зеленского поставили перед страшным выбором

Для президента Украины Владимира Зеленского наступит конец политической карьеры, если он и его приближенные не прекратят бороться с украинскими медиа, сказал в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:44

2022-02-11T16:44

2022-02-11T17:24

в мире

алексей данилов

украина

владимир зеленский

борис колесников (украинский политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770911335_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a7aab82d8fbea15ab2de4013d2d9555c.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Для президента Украины Владимира Зеленского наступит конец политической карьеры, если он и его приближенные не прекратят бороться с украинскими медиа, сказал в эфире телеканала "Прямой" лидер партии "Украина — наш дом" Борис Колесников. Запись выступления политик опубликовал в Facebook."Я хочу напомнить, что все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо", — заявил он.По словам Колесникова, в настоящий момент Зеленский стал реальным главой СНБО Украины, тогда как секретарь Алексей Данилов выполняет "технические функции". Политик обратил внимание на тенденцию: оппозиционные каналы стали один за другим обвиняться в публикации секретных материалов, а затем у них отбирали лицензию.Ни один из пяти предыдущих президентов Украины не позволял себе заниматься закрытием телеканалов, подчеркнул Колесников.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки — убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

https://ria.ru/20220208/plan-1771588622.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей данилов, украина, владимир зеленский, борис колесников (украинский политик)