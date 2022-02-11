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https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html
Зеленского поставили перед страшным выбором
На Украине назвали два сценария ухода Зеленского с поста - РИА Новости, 11.02.2022
Зеленского поставили перед страшным выбором
Для президента Украины Владимира Зеленского наступит конец политической карьеры, если он и его приближенные не прекратят бороться с украинскими медиа, сказал в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:44
2022-02-11T17:24
в мире
алексей данилов
украина
владимир зеленский
борис колесников (украинский политик)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Для президента Украины Владимира Зеленского наступит конец политической карьеры, если он и его приближенные не прекратят бороться с украинскими медиа, сказал в эфире телеканала "Прямой" лидер партии "Украина — наш дом" Борис Колесников. Запись выступления политик опубликовал в Facebook."Я хочу напомнить, что все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо", — заявил он.По словам Колесникова, в настоящий момент Зеленский стал реальным главой СНБО Украины, тогда как секретарь Алексей Данилов выполняет "технические функции". Политик обратил внимание на тенденцию: оппозиционные каналы стали один за другим обвиняться в публикации секретных материалов, а затем у них отбирали лицензию.Ни один из пяти предыдущих президентов Украины не позволял себе заниматься закрытием телеканалов, подчеркнул Колесников.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки — убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html
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в мире, алексей данилов, украина, владимир зеленский, борис колесников (украинский политик)
16:44 11.02.2022 (обновлено: 17:24 11.02.2022)
 
На Украине назвали два сценария ухода Зеленского с поста

Украинский политик Колесников: попытки закрыть СМИ будут стоить Зеленскому президентства

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Для президента Украины Владимира Зеленского наступит конец политической карьеры, если он и его приближенные не прекратят бороться с украинскими медиа, сказал в эфире телеканала "Прямой" лидер партии "Украина — наш дом" Борис Колесников. Запись выступления политик опубликовал в Facebook.
"Я хочу напомнить, что все политики, которые воевали с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо", — заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:16
"Выглядел как дурак": на Украине разочаровались в ответе Зеленского Путину
По словам Колесникова, в настоящий момент Зеленский стал реальным главой СНБО Украины, тогда как секретарь Алексей Данилов выполняет "технические функции". Политик обратил внимание на тенденцию: оппозиционные каналы стали один за другим обвиняться в публикации секретных материалов, а затем у них отбирали лицензию.
Ни один из пяти предыдущих президентов Украины не позволял себе заниматься закрытием телеканалов, подчеркнул Колесников.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки — убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируются с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 05:17
На Украине раскрыли "план Б" Зеленского по Донбассу
 
В миреАлексей ДаниловУкраинаВладимир ЗеленскийБорис Колесников (украинский политик)
 
 
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