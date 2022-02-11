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Крашенинников внес поправку к новому закону о местном самоуправлении
Крашенинников внес поправку к новому закону о местном самоуправлении - РИА Новости, 11.02.2022
Крашенинников внес поправку к новому закону о местном самоуправлении
Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что второе чтение проекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:50
2022-02-11T10:05
госдума рф
павел крашенинников
политика
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что второе чтение проекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" планируется провести 16 марта, также он внес к нему 12 поправок, одна из них дает период для полного вступления в силу закона, он закончится 1 марта 2028 года."Часть предложенных поправок носят редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, но, конечно, есть и сутевые… Второе чтение (законопроекта) планируется провести на 16 марта 2022 года", - сообщил журналистам Крашенинников.По его словам, несколько поправок касаются главы муниципального образования."Во избежание кризисных ситуаций, в случае, если кандидат на эту должность, избираемый представительным органом из своего состава, не набрал необходимое для избрания число голосов, глава субъекта в течение десяти дней назначает временного исполняющего полномочия из числа депутатов представительного органа муниципального образования. Работать Врио будет до дня избрания главы муниципального образования и его вступления в должность", - сообщил он.Крашенинников добавил, что полномочия по назначению врио главы муниципального образования у главы субъекта будут и при досрочном прекращении его полномочий главы или временном отстранении его от должности.Ряд поправок конкретизируют нормы о переходном периоде, который предусматривает вступление в действие нового закона."Его предлагается установить до 1 марта 2028 года. В переходный период принимаются законы субъектов Российской Федерации, которыми должны быть урегулированы вопросы территориальной организации местного самоуправления на всей территории региона или на территории отдельного муниципального района. При этом в целях обеспечения единовременности применения норм, законом субъекта может быть предусмотрено продление сроков полномочий глав муниципальных образований поселений или муниципального района, их представительных органов в пределах переходного периода и не более, чем на 2 года", - рассказал глава комитета.Также на основании предложений, поступивших от регионов, предлагается дополнить законопроект нормами, определяющими возможность объединения муниципальных округов, добавил Крашенинников."В настоящее время законопроект предусматривает возможность объединения между собой городских округов либо городского и муниципального округа. Поправки позволят усовершенствовать процедуры преобразования муниципалитетов", - отметил парламентарий.Редакционные поправки предложены к статьям, определяющим правовую основу местного самоуправления, статус местной администрации, корректируются отдельные местные полномочия в части благоустройства территории, всего по состоянию на 11 февраля поступило 47 поправок, а от регионов поступило 110 отзывов, добавил депутат.
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госдума рф, павел крашенинников, политика, россия
09:50 11.02.2022 (обновлено: 10:05 11.02.2022)
 
Крашенинников внес поправку к новому закону о местном самоуправлении

Крашенинников внес поправку о переходном периоде к новому закону о местном самоуправлении

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что второе чтение проекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" планируется провести 16 марта, также он внес к нему 12 поправок, одна из них дает период для полного вступления в силу закона, он закончится 1 марта 2028 года.
"Часть предложенных поправок носят редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, но, конечно, есть и сутевые… Второе чтение (законопроекта) планируется провести на 16 марта 2022 года", - сообщил журналистам Крашенинников.
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По его словам, несколько поправок касаются главы муниципального образования.
"Во избежание кризисных ситуаций, в случае, если кандидат на эту должность, избираемый представительным органом из своего состава, не набрал необходимое для избрания число голосов, глава субъекта в течение десяти дней назначает временного исполняющего полномочия из числа депутатов представительного органа муниципального образования. Работать Врио будет до дня избрания главы муниципального образования и его вступления в должность", - сообщил он.
Крашенинников добавил, что полномочия по назначению врио главы муниципального образования у главы субъекта будут и при досрочном прекращении его полномочий главы или временном отстранении его от должности.
Ряд поправок конкретизируют нормы о переходном периоде, который предусматривает вступление в действие нового закона.
"Его предлагается установить до 1 марта 2028 года. В переходный период принимаются законы субъектов Российской Федерации, которыми должны быть урегулированы вопросы территориальной организации местного самоуправления на всей территории региона или на территории отдельного муниципального района. При этом в целях обеспечения единовременности применения норм, законом субъекта может быть предусмотрено продление сроков полномочий глав муниципальных образований поселений или муниципального района, их представительных органов в пределах переходного периода и не более, чем на 2 года", - рассказал глава комитета.
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Также на основании предложений, поступивших от регионов, предлагается дополнить законопроект нормами, определяющими возможность объединения муниципальных округов, добавил Крашенинников.
"В настоящее время законопроект предусматривает возможность объединения между собой городских округов либо городского и муниципального округа. Поправки позволят усовершенствовать процедуры преобразования муниципалитетов", - отметил парламентарий.
Редакционные поправки предложены к статьям, определяющим правовую основу местного самоуправления, статус местной администрации, корректируются отдельные местные полномочия в части благоустройства территории, всего по состоянию на 11 февраля поступило 47 поправок, а от регионов поступило 110 отзывов, добавил депутат.
 
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