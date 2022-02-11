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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/yukhtin-1772282786.html
Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина
Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина - РИА Новости, 11.02.2022
Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина
Советский и российский актер Геннадий Юхтин, снимавшийся в "Весне на Заречной улице", "Неуловимых мстителях" и "Братьях Карамазовых", находится в больнице в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:13
2022-02-11T14:13
культура
россия
геннадий юхтин
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Советский и российский актер Геннадий Юхтин, снимавшийся в "Весне на Заречной улице", "Неуловимых мстителях" и "Братьях Карамазовых", находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник из окружения артиста.Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Известен ролями в таких фильмах, как "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.
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россия, геннадий юхтин, кино и сериалы
14:13 11.02.2022
 
Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина

Источник: народного артиста России Геннадия Юхтина госпитализировали, состояние тяжелое

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкГеннадий Юхтин
Геннадий Юхтин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Советский и российский актер Геннадий Юхтин, снимавшийся в "Весне на Заречной улице", "Неуловимых мстителях" и "Братьях Карамазовых", находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник из окружения артиста.
"Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину госпитализации.
Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Известен ролями в таких фильмах, как "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.
 
КультураРоссияГеннадий ЮхтинКино и сериалы
 
 
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