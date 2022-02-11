https://ria.ru/20220211/yukhtin-1772282786.html

Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина

Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина - РИА Новости, 11.02.2022

Источник сообщил о госпитализации народного артиста России Геннадия Юхтина

Советский и российский актер Геннадий Юхтин, снимавшийся в "Весне на Заречной улице", "Неуловимых мстителях" и "Братьях Карамазовых", находится в больнице в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:13

2022-02-11T14:13

2022-02-11T14:13

культура

россия

геннадий юхтин

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Советский и российский актер Геннадий Юхтин, снимавшийся в "Весне на Заречной улице", "Неуловимых мстителях" и "Братьях Карамазовых", находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник из окружения артиста.Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Известен ролями в таких фильмах, как "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других.

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россия, геннадий юхтин, кино и сериалы