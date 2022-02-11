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В Токио призвали японцев немедленно покинуть Украину
В Токио призвали японцев немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 11.02.2022
В Токио призвали японцев немедленно покинуть Украину
МИД Японии в пятницу повысил до максимального, четвертого уровень опасности пребывания на Украине в связи с обстановкой на границе с Россией и призвал граждан... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:02
2022-02-11T17:37
в мире
япония
украина
мид японии‎
ситуация в днр и лнр
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ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. МИД Японии в пятницу повысил до максимального, четвертого уровень опасности пребывания на Украине в связи с обстановкой на границе с Россией и призвал граждан немедленно покинуть ее территорию."На границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация также остается непредсказуемой. Кроме этого, в соседней Белоруссии начались военные учения с Россией, а российские военные корабли вошли в Черное море, еще более усилив напряженность. Вместе с тем, как многие страны продолжают дипломатические усилия, растет возможность того, что ситуация может резко обостриться. В связи с этим было принято решение о повышении уровня опасности для Украины до четвертого", - говорится в пояснении японского ведомства. В сообщении отмечается, что в зависимости от развития ситуации "невозможно исключать, что будут остановлены полеты коммерческих воздушных судов"."Те, кто в настоящее время находятся на Украине, пожалуйста, немедленно покиньте ее территорию, используя все безопасные средства, в том числе коммерческие рейсы. Воздержитесь от поездок на Украину в каких бы то ни было целях", - подчеркивается в сообщении.Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо, в связи с повышением уровня опасности для Украины при канцелярии премьер-министра был сформирован экстренный штаб по координации действий и сбору информации.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771600619.html
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в мире, япония, украина, мид японии‎, ситуация в днр и лнр
17:02 11.02.2022 (обновлено: 17:37 11.02.2022)
 
В Токио призвали японцев немедленно покинуть Украину

МИД Японии повысил уровень опасности пребывания на Украине до максимального

© Фото : Rs1421Здание МИДа Японии
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : Rs1421
Здание МИДа Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. МИД Японии в пятницу повысил до максимального, четвертого уровень опасности пребывания на Украине в связи с обстановкой на границе с Россией и призвал граждан немедленно покинуть ее территорию.
"На границе с Украиной наблюдается усиление военного присутствия России, напряженность растет, ситуация также остается непредсказуемой. Кроме этого, в соседней Белоруссии начались военные учения с Россией, а российские военные корабли вошли в Черное море, еще более усилив напряженность. Вместе с тем, как многие страны продолжают дипломатические усилия, растет возможность того, что ситуация может резко обостриться. В связи с этим было принято решение о повышении уровня опасности для Украины до четвертого", - говорится в пояснении японского ведомства. В сообщении отмечается, что в зависимости от развития ситуации "невозможно исключать, что будут остановлены полеты коммерческих воздушных судов".
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"Те, кто в настоящее время находятся на Украине, пожалуйста, немедленно покиньте ее территорию, используя все безопасные средства, в том числе коммерческие рейсы. Воздержитесь от поездок на Украину в каких бы то ни было целях", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо, в связи с повышением уровня опасности для Украины при канцелярии премьер-министра был сформирован экстренный штаб по координации действий и сбору информации.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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