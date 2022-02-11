https://ria.ru/20220211/webmoney-1772292545.html

В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами

В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами - РИА Новости, 11.02.2022

В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами

Платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами РФ, на них сейчас приходится 40% пользователей системы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:48

2022-02-11T14:48

2022-02-11T15:01

webmoney

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/118228/66/1182286602_0:382:2962:2048_1920x0_80_0_0_e44e490a03362bdc6bd5b84f7b354618.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами РФ, на них сейчас приходится 40% пользователей системы, заявили РИА Новости в платежной системе.Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты Webmoney, и у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Деятельности банка "были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", говорилось в сообщении ЦБ.Позднее Webmoney сообщила, что все операции по рублевым кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков.В пресс-службе Webmoney агентству сообщили, что 40% пользователей системы – это резиденты РФ. "Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств – ред.), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что на данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20220211/webmoney-1772289762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

webmoney, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)