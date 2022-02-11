https://ria.ru/20220211/webmoney-1772292545.html
В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами
В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами - РИА Новости, 11.02.2022
В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами
Платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами РФ, на них сейчас приходится 40% пользователей системы, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:48
2022-02-11T14:48
2022-02-11T15:01
webmoney
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами РФ, на них сейчас приходится 40% пользователей системы, заявили РИА Новости в платежной системе.Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты Webmoney, и у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Деятельности банка "были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", говорилось в сообщении ЦБ.Позднее Webmoney сообщила, что все операции по рублевым кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков.В пресс-службе Webmoney агентству сообщили, что 40% пользователей системы – это резиденты РФ. "Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств – ред.), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что на данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20220211/webmoney-1772289762.html
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webmoney, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
14:48 11.02.2022 (обновлено: 15:01 11.02.2022)
В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами
В Webmoney пообещали найти решение для продолжения работы с российскими резидентами
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Платежная система Webmoney найдет решение для продолжения работы с резидентами РФ, на них сейчас приходится 40% пользователей системы, заявили РИА Новости в платежной системе.
Ранее в пятницу ЦБ РФ
объявил об отзыве лицензий у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты Webmoney
, и у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ
. Деятельности банка "были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", говорилось в сообщении ЦБ.
Позднее Webmoney сообщила, что все операции по рублевым кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков.
В пресс-службе Webmoney агентству сообщили, что 40% пользователей системы – это резиденты РФ. "Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств – ред.), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что на данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 миллионов пользователей.