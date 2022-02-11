https://ria.ru/20220211/webmoney-1772289762.html
WebMoney выгоднее всего уйти из России, заявил эксперт
WebMoney выгоднее всего уйти из России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.02.2022
WebMoney выгоднее всего уйти из России, заявил эксперт
Платежной системе WebMoney после отзыва лицензии у обслуживающего расчетного банка с точки зрения ее дальнейшего развития может быть невыгодно оставаться на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:36
2022-02-11T14:36
2022-02-11T14:36
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
webmoney
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Платежной системе WebMoney после отзыва лицензии у обслуживающего расчетного банка с точки зрения ее дальнейшего развития может быть невыгодно оставаться на российском рынке электронных кошельков, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты Webmoney, и у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, кроме того деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка. Позднее Webmoney сообщила, что все операции по российским кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков."С точки зрения дальнейшего развития сервиса, скорее всего, стратегически Webmoney может быть неэффективно оставаться на российском рынке. В сегменте онлайн-кошельков лидерство постепенно переходит кошелькам от крупнейших банков и компаний (например, ЮMoney, Qiwi), а альтернативные сервисы (Система быстрых платежей и межбанковские переводы) и отсутствие комиссий за цифровые банковские услуги делают сервисы онлайн-кошельков менее актуальными", - полагает эксперт.По его мнению, если сервисы онлайн-кошельков не смогут найти идеи новых продуктов и трансформировать свою бизнес-модель, есть риск, что транзакции будут становиться более нишевыми, а сервисы постепенно станут менее конкурентоспособными.
https://ria.ru/20220211/webmoney-1772255918.html
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), webmoney
WebMoney выгоднее всего уйти из России, заявил эксперт
Эксперт Кривошея: WebMoney после отзыва лицензии у ККБ выгоднее всего уйти из России
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Платежной системе WebMoney после отзыва лицензии у обслуживающего расчетного банка с точки зрения ее дальнейшего развития может быть невыгодно оставаться на российском рынке электронных кошельков, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты Webmoney
, и у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ
, кроме того деятельности банка были присущи повышенные риски вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка. Позднее Webmoney сообщила, что все операции по российским кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков.
"С точки зрения дальнейшего развития сервиса, скорее всего, стратегически Webmoney может быть неэффективно оставаться на российском рынке. В сегменте онлайн-кошельков лидерство постепенно переходит кошелькам от крупнейших банков и компаний (например, ЮMoney, Qiwi), а альтернативные сервисы (Система быстрых платежей и межбанковские переводы) и отсутствие комиссий за цифровые банковские услуги делают сервисы онлайн-кошельков менее актуальными", - полагает эксперт.
По его мнению, если сервисы онлайн-кошельков не смогут найти идеи новых продуктов и трансформировать свою бизнес-модель, есть риск, что транзакции будут становиться более нишевыми, а сервисы постепенно станут менее конкурентоспособными.