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В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России - РИА Новости, 11.02.2022
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:40
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экономика
технологии
webmoney
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на странице сервиса.Речь идет о лишении лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был гарантом WebMoney по рублевым кошелькам."С 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", — заявили в WebMoney.Там пообещали приложить все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.Сегодня утром Центробанк отозвал лицензии у астраханского ККБ, а также у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. Как пояснил регулятор, ККБ регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, он был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
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экономика, технологии, webmoney, россия
12:40 11.02.2022 (обновлено: 15:22 11.02.2022)
 
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России

WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у ККБ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетительница в операционном зале банка
Посетительница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетительница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на странице сервиса.
Речь идет о лишении лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был гарантом WebMoney по рублевым кошелькам.
"С 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", — заявили в WebMoney.
Там пообещали приложить все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.
Сегодня утром Центробанк отозвал лицензии у астраханского ККБ, а также у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. Как пояснил регулятор, ККБ регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, он был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
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