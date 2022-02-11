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В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России - РИА Новости, 11.02.2022
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:40
2022-02-11T12:40
2022-02-11T15:22
экономика
технологии
webmoney
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на странице сервиса.Речь идет о лишении лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был гарантом WebMoney по рублевым кошелькам."С 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", — заявили в WebMoney.Там пообещали приложить все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.Сегодня утром Центробанк отозвал лицензии у астраханского ККБ, а также у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. Как пояснил регулятор, ККБ регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, он был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html
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экономика, технологии, webmoney, россия
12:40 11.02.2022 (обновлено: 15:22 11.02.2022)
В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России
WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у ККБ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении
на странице сервиса.
Речь идет о лишении лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был гарантом WebMoney по рублевым кошелькам.
"С 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", — заявили в WebMoney.
Там пообещали приложить все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.
Сегодня утром Центробанк отозвал лицензии у астраханского ККБ, а также у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. Как пояснил регулятор, ККБ регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, он был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.