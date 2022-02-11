https://ria.ru/20220211/webmoney-1772255918.html

В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России

В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России - РИА Новости, 11.02.2022

В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России

Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:40

2022-02-11T12:40

2022-02-11T15:22

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на странице сервиса.Речь идет о лишении лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был гарантом WebMoney по рублевым кошелькам."С 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны. Замороженные в АО "Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", — заявили в WebMoney.Там пообещали приложить все усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов.Сегодня утром Центробанк отозвал лицензии у астраханского ККБ, а также у НКО "ЕРП", которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. Как пояснил регулятор, ККБ регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, он был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

https://ria.ru/20211129/banki-1761206284.html

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экономика, технологии, webmoney, россия