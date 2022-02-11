https://ria.ru/20220211/vymogatelstvo-1772222785.html

Блогер, задержанная в Якутске за вымогательство, написала явку с повинной

Блогер, задержанная в Якутске за вымогательство, написала явку с повинной - РИА Новости, 11.02.2022

Блогер, задержанная в Якутске за вымогательство, написала явку с повинной

Блогер Сусанна Рожина, задержанная в Якутске по подозрению в вымогательстве 50 миллионов рублей, написала явку с повинной, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:54

2022-02-11T10:54

2022-02-11T10:54

происшествия

республика саха (якутия)

якутск

якутский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Блогер Сусанна Рожина, задержанная в Якутске по подозрению в вымогательстве 50 миллионов рублей, написала явку с повинной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, защита внесла в суд, который в пятницу рассматривает вопрос о мере пресечения, ходатайство о домашнем аресте Рожиной."Сусанна написала явку с повинной. Суд начался только что", - сказал собеседник агентства.Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве у местного риелтора. Вместе с ней при получении 50 миллионов рублей сотрудники ФСБ взяли еще одного человека. В Якутском городском суде, где проходит заседание, заявили агентству, что из-за ограничительных мер по коронавирусу доступ посетителей в зал ограничен.По данным СМИ, Рожина окончила Якутский государственный университет. В разные годы работала в местном и федеральном информационных агентствах, на телеканалах НВК "Саха", "Якутия 24". В 2021 году стала обладателем гранта главы Якутии по направлению "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Индивидуальный предприниматель, позиционирует себя как блогер, занимающийся расследованиями. В последних сообщениях она в своем Telegram-канале утверждала, что сейчас параллельно ведет несколько расследований - от махинаций до картельного сговора.

https://ria.ru/20211126/bloger-1760976280.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика саха (якутия), якутск, якутский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)