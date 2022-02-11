21:11 11.02.2022 (обновлено: 09:15 12.02.2022)
В Италии началось извержение вулкана Этна
В Италии в ночь на пятницу началось очередное извержение вулкана Этна на Сицилии
© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна
РИМ, 11 фев — РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, пепел и клубы дыма достигли высоты восьми километров.
Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.
Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился в районе часа ночи.
На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".
"Кроме того, мы наблюдаем, как (в середине ролика. — Прим. ред.) активность, кажется, почти прекращается, а затем возобновляется серией мощных взрывов", — говорится в сообщении INGV в Facebook.
Этна самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.