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В Италии началось извержение вулкана Этна
В Италии началось извержение вулкана Этна - РИА Новости, 12.02.2022
В Италии началось извержение вулкана Этна
Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T21:11
2022-02-12T09:15
италия
европа
сицилия
этна (вулкан)
в мире
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РИМ, 11 фев — РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии.По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, пепел и клубы дыма достигли высоты восьми километров.Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился в районе часа ночи.На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".Этна самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
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италия, европа, сицилия, этна (вулкан), в мире
21:11 11.02.2022 (обновлено: 09:15 12.02.2022)
 
В Италии началось извержение вулкана Этна

В Италии в ночь на пятницу началось очередное извержение вулкана Этна на Сицилии

© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна
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РИМ, 11 фев — РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, пепел и клубы дыма достигли высоты восьми километров.
Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.
Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился в районе часа ночи.
На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".

"Кроме того, мы наблюдаем, как (в середине ролика. — Прим. ред.) активность, кажется, почти прекращается, а затем возобновляется серией мощных взрывов", — говорится в сообщении INGV в Facebook.

Этна самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.
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ИталияЕвропаСицилияЭтна (вулкан)В мире
 
 
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