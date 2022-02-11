https://ria.ru/20220211/vulkan-1772379347.html

В Италии началось извержение вулкана Этна

В Италии началось извержение вулкана Этна - РИА Новости, 12.02.2022

В Италии началось извержение вулкана Этна

Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T21:11

2022-02-11T21:11

2022-02-12T09:15

италия

европа

сицилия

этна (вулкан)

в мире

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РИМ, 11 фев — РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло вечером и в ночь на пятницу на Сицилии.По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, пепел и клубы дыма достигли высоты восьми километров.Из кратера образовались три потока пирокластического материала. Первые два прошли несколько сотен метров в сторону котловины Валле-дель-Бове, а третий направился на юг, также пройдя несколько сотен метров.Всплеск активности Этны, как сообщается, прекратился в районе часа ночи.На видео, которое выложил институт, показана кульминация извержения: "видно образование нескольких потоков из-за обильных выпадений пирокластического материала".Этна самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.

https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html

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сицилия

этна (вулкан)

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италия, европа, сицилия, этна (вулкан), в мире