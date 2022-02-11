https://ria.ru/20220211/vsu-1772262848.html

ВСУ продолжают подготовку к активным боевым действиям, заявили в ЛНР

ВСУ продолжают подготовку к активным боевым действиям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.02.2022

ВСУ продолжают подготовку к активным боевым действиям, заявили в ЛНР

Украинские силовики продолжают подготовку к активным боевым действиям и стягивают вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:09

2022-02-11T13:22

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают подготовку к активным боевым действиям и стягивают вооружение и технику к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."Нам продолжает поступать информация о подготовке ВСУ к активной фазе боевых действий, и для этого противник стягивает вооружение и военную технику к линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220211/provokatsii-1772192569.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс