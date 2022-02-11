https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772253153.html

Кремль сожалеет, что встреча в "нормандском формате" прошла безрезультатно

Кремль сожалеет, что встреча в "нормандском формате" прошла безрезультатно - РИА Новости, 11.02.2022

Кремль сожалеет, что встреча в "нормандском формате" прошла безрезультатно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию, предложил "надеяться до последнего,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:29

2022-02-11T12:29

2022-02-11T12:40

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

сша

оон

минские соглашения

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о географических "ошибках" западных политиков про Россию, предложил "надеяться до последнего, что речь идет об оговорках".Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей минских соглашений."Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер - это очевидно", - сказал Песков журналистам.Он связал с этим такие оплошности и неточности, "которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов"."Отсюда неспособность очень квалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств минской четвёртки прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание. Вот мы с вами, например, все стали свидетелем того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников нормандской четвёртки", - отметил Песков.По его словам, такая ситуация - реальность, в которой приходится работать и отставить свою позицию, одна надежда - на дипломатов и то, что они "проактивно продолжат отстаивать дальше наши интересы и терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам".

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html

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в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, сша, оон, минские соглашения