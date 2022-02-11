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Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно
Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно
Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений, сообщил замглавы администрации президента России РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:09
2022-02-11T07:27
в мире
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.Как отметил Козак, Украина отказалась в итоговом документе даже цитировать Минские соглашения в той части, которая говорит, что будущий статус Донбасса "должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донецкой и Луганской областей - ред.)"."Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки", - пояснил замглавы администрации президента.Киев, отметил он, не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе региона. Дипломатические усилия Франции и Германии, как указал Козак, никак не отразились на позиции Украины. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом. "Но пока это наталкивается на тотальное сопротивление Украины даже по процедуре обсуждения", - добавил он. При этом Козак отметил, что не увидел на встрече готовности Берлина и Парижа надавить на Киев.Замглавы администрации президента констатировал, что разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации Минских соглашений. "Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже восемь лет", - напомнил он. Говоря о возможности созыва саммита "нормандской четверки" на уровне глав государств, Козак отметил, что этот вопрос не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кто является сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять Россия, если Берлин, Париж и Киев считают ее участницей противостояния в Донбассе."После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у РФ по минским соглашениям, может, РФ сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?" - задался он вопросом.По его словам, после "таких слов разговоры о созыве "нормандского формата" прекратились и до сих пор не возобновились". Он отметил, что российская сторона также просила визави назвать "хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс". "Ответ такой же — мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой", - сказал замглавы администрации.Козак отметил, что в урегулировании ситуации на Востоке Украины сложилась патовая ситуация, и выразил надежду на том, что участники процесса сформулируют конкретные идеи, как положить конец конфликту.Он также сообщил, что вопросы безопасности, связанные со сосредоточением на контактной линии в Донбассе украинских войск и вооружений, в Берлине не обсуждали. Козак констатировал, что сейчас на линии разграничения в Донбассе сосредоточено значительное количество украинских войск и вооружений. "Но насколько Украина готова решить вопрос военным, не политическим путем, сказать весьма трудно", - добавил он, напомнив о том, что Киев регулярно прибегает к милитаристской риторике и говорит о неких планах "А" и "Б".Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, со своей стороны, также заявил, что стороны не смогли согласовать совместный документ. Вместе с тем он выразил надежду, что вскоре советники соберутся на новую встречу, в ходе которой рассмотрят законопроекты, которые предусмотрены Минскими соглашениями.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последний саммит с участием глав этих государств прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220208/dialog-1771783903.html
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в мире
02:09 11.02.2022 (обновлено: 07:27 11.02.2022)
 
Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась безрезультатно

Козак: встреча в "нормандском формате" закончилась без ощутимых результатов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

"К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января... Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", - сказал он на итоговом брифинге.

Как отметил Козак, Украина отказалась в итоговом документе даже цитировать Минские соглашения в той части, которая говорит, что будущий статус Донбасса "должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донецкой и Луганской областей - ред.)".
"Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки", - пояснил замглавы администрации президента.
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Киев, отметил он, не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе региона.
Дипломатические усилия Франции и Германии, как указал Козак, никак не отразились на позиции Украины. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом. "Но пока это наталкивается на тотальное сопротивление Украины даже по процедуре обсуждения", - добавил он. При этом Козак отметил, что не увидел на встрече готовности Берлина и Парижа надавить на Киев.
Замглавы администрации президента констатировал, что разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации Минских соглашений. "Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже восемь лет", - напомнил он.
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Говоря о возможности созыва саммита "нормандской четверки" на уровне глав государств, Козак отметил, что этот вопрос не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кто является сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять Россия, если Берлин, Париж и Киев считают ее участницей противостояния в Донбассе.
"После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у РФ по минским соглашениям, может, РФ сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?" - задался он вопросом.

По его словам, после "таких слов разговоры о созыве "нормандского формата" прекратились и до сих пор не возобновились". Он отметил, что российская сторона также просила визави назвать "хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс". "Ответ такой же — мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой", - сказал замглавы администрации.
Козак отметил, что в урегулировании ситуации на Востоке Украины сложилась патовая ситуация, и выразил надежду на том, что участники процесса сформулируют конкретные идеи, как положить конец конфликту.
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ОБСЕ полностью поддерживает нормандский формат, заявил Рау
Он также сообщил, что вопросы безопасности, связанные со сосредоточением на контактной линии в Донбассе украинских войск и вооружений, в Берлине не обсуждали. Козак констатировал, что сейчас на линии разграничения в Донбассе сосредоточено значительное количество украинских войск и вооружений. "Но насколько Украина готова решить вопрос военным, не политическим путем, сказать весьма трудно", - добавил он, напомнив о том, что Киев регулярно прибегает к милитаристской риторике и говорит о неких планах "А" и "Б".
"Будем надеяться, что хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан", - добавил Козак.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, со своей стороны, также заявил, что стороны не смогли согласовать совместный документ. Вместе с тем он выразил надежду, что вскоре советники соберутся на новую встречу, в ходе которой рассмотрят законопроекты, которые предусмотрены Минскими соглашениями.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последний саммит с участием глав этих государств прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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