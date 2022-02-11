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В Берлине завершилась встреча "нормандского формата", сообщил источник

В Берлине завершилась встреча "нормандского формата", сообщил источник - РИА Новости, 11.02.2022

В Берлине завершилась встреча "нормандского формата", сообщил источник

Переговоры политсоветников "нормандской четверки" завершились в Берлине, сообщил журналистам информированный источник. Они продлились почти девять часов. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:15

2022-02-11T01:15

2022-02-11T01:23

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БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. Переговоры политсоветников "нормандской четверки" завершились в Берлине, сообщил журналистам информированный источник. Они продлились почти девять часов.Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он заявил, что стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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