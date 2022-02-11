https://ria.ru/20220211/vozgoranie-1772190518.html

Пожарные потушили возгорание на месте крушения Ан-2 на Камчатке

Пожарные потушили возгорание на месте крушения Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022

Пожарные потушили возгорание на месте крушения Ан-2 на Камчатке

Возгорание, которое произошло при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, потушено, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T06:19

2022-02-11T06:19

2022-02-11T07:51

происшествия

камчатский край

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Возгорание, которое произошло при крушении самолета Ан-2 на Камчатке, потушено, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю."Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Площадь пожара составила 100 квадратных метров", - сообщили в МЧС.Днем в пятницу в окрестностях села Коряки Елизовского района на Камчатке упал Ан-2. Частный легкомоторный самолет совершал грузовой рейс в село Тымлат Карагинского района и потерпел крушение при взлете, самолет загорелся. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край