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Министр обороны Британии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Министр обороны Британии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 11.02.2022
Министр обороны Британии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Москву в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:11
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Москву в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в посольстве Великобритании в Москве РИА Новости сообщили, что Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля.В четверг Москву посетила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, которая провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, охарактеризовавшим диалог как "разговор немого с глухим".Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — Пост № 1 — был учрежден в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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лиз трасс, московская область (подмосковье), россия, москва
13:11 11.02.2022 (обновлено: 18:23 11.02.2022)
 
Министр обороны Британии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны Британии Уоллес возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© REUTERS / Maxim ShemetovМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Москву в пятницу возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в посольстве Великобритании в Москве РИА Новости сообщили, что Уоллес планирует встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля.
В четверг Москву посетила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, которая провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, охарактеризовавшим диалог как "разговор немого с глухим".
Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — Пост № 1 — был учрежден в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 09:48В мире
СМИ раскрыли цель визита главы Минобороны Британии в Москву
 
Лиз ТрассМосковская область (Подмосковье)РоссияМосква
 
 
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