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Байден заявил о невозможности отправки войск на Украину из-за угрозы войны

Байден заявил о невозможности отправки войск на Украину из-за угрозы войны - РИА Новости, 11.02.2022

Байден заявил о невозможности отправки войск на Украину из-за угрозы войны

Президент США Джо Байден заявил, что не пошлет войска на Украину, в том числе для эвакуации сограждан, объяснив, что если американцы и русские будут стрелять... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:13

2022-02-11T02:13

2022-02-11T05:29

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не пошлет войска на Украину, в том числе для эвакуации сограждан, объяснив, что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то начнется мировая война.Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин "достаточно умен", чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки ситуации вокруг Украины резко обострится.При этом Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять "сумасшедший оборот". Ранее аналогичную рекомендацию гражданам США дал Госдеп.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.При этом западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772180049.html

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в мире, россия, украина, сша