02:13 11.02.2022 (обновлено: 05:29 11.02.2022)
Байден заявил о невозможности отправки войск на Украину из-за угрозы войны
Президент Байден: военных из США ни при каких обстоятельствах не отправят на Украину
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не пошлет войска на Украину, в том числе для эвакуации сограждан, объяснив, что если американцы и русские будут стрелять друг в друга, то начнется мировая война.
"Такого (сценария) нет. Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга", - ответил Байден в интервью телеканалу NBC на вопрос, какой вариант развития событий может побудить его послать войска для эвакуации американцев с Украины.
Он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин "достаточно умен", чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки ситуации вокруг Украины резко обострится.
При этом Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, предупредив, что ситуация там может быстро принять "сумасшедший оборот". Ранее аналогичную рекомендацию гражданам США дал Госдеп.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
При этом западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.