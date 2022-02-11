https://ria.ru/20220211/volosy-1772094632.html

Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса

Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса - РИА Новости, 11.02.2022

Врач рассказал, как остановить выпадение волос из-за коронавируса

У немалого количества пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается выпадение волос и ухудшение состояния кожи, что можно откорректировать аутоплазменной... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:16

2022-02-11T02:16

2022-02-11T02:16

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У немалого количества пациентов, перенесших коронавирус, наблюдается выпадение волос и ухудшение состояния кожи, что можно откорректировать аутоплазменной терапией, рассказал РИА Новости дерматолог израильской клиники "Алодерм" Алексей Семочкин."Как правило жалобы на выпадение волос и ухудшение состояния кожи возникают спустя 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Практика показала, что наилучшим методом восстановления состояния кожи и прекращения выпадения волос, с моей точки зрения является терапия аутоплазмой, т.е. собственной плазмой крови пациента", - отметил врач-дерматолог.По его словам, клетки-тромбоциты являются источником возвращения кожи и волос в здоровое состояние. После аутоплазменной терапии, отмечает специалист, работа клеток кожи и волосяных луковиц, начинается рост волос."Тромбоциты содержат в себе биологически активные вещества - факторы роста, которые оказывают мощное терапевтическое, восстанавливающее воздействие на окружающие ткани в месте введения. К самым важным факторам роста принадлежат - тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий фактор роста, фактор эндотелия роста сосудов, фактор роста эпителия, фактор роста фибробластов, инсулиноподобный фактор роста.Живые тромбоциты сохраняют свою активность в течение семи дней и более, после введения в ткани, где они проводят восстановительную работу. Сама процедура лечения плазмой не токсична и не аллергенна", - пояснил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/omikron-1772046654.html

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общество, коронавирус covid-19