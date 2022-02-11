https://ria.ru/20220211/volonterstvo-1772228102.html

Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства

Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства

Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства, в том числе для сбора научных данных, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:16

2022-02-11T11:16

2022-02-11T11:37

владимир путин

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волонтерство в россии

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артем метелев (депутат)

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госдума рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства, в том числе для сбора научных данных, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на содействие развитию научного волонтерства, в том числе на привлечение детей и молодежи к участию в сборе и анализе научных данных", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо предоставить до 1 июня. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

https://ria.ru/20220211/nauka-1772235778.html

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