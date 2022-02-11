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https://ria.ru/20220211/volonterstvo-1772228102.html
Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства
Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства
Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства, в том числе для сбора научных данных, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:16
2022-02-11T11:37
владимир путин
волонтеры
волонтерство в россии
общество
михаил мишустин
артем метелев (депутат)
россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства, в том числе для сбора научных данных, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на содействие развитию научного волонтерства, в том числе на привлечение детей и молодежи к участию в сборе и анализе научных данных", - говорится в перечне поручений.Доклад необходимо предоставить до 1 июня. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
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владимир путин, волонтеры, волонтерство в россии, общество, михаил мишустин, артем метелев (депутат), россия, госдума рф, российское общество "знание"
11:16 11.02.2022 (обновлено: 11:37 11.02.2022)
 
Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства

Президент Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры для развития научного волонтерства, в том числе для сбора научных данных, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" утвердить и реализовать комплекс мер, направленных на содействие развитию научного волонтерства, в том числе на привлечение детей и молодежи к участию в сборе и анализе научных данных", - говорится в перечне поручений.
Доклад необходимо предоставить до 1 июня. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:35
Путин поручил изучить введение экспериментальных режимов в области науки
 
Владимир ПутинВолонтерыВолонтерство в РоссииОбществоМихаил МишустинАртем Метелев (депутат)РоссияГосдума РФРоссийское общество "Знание"
 
 
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