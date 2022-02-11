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Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон
Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.02.2022
Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон
Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:36
2022-02-11T23:56
в мире
сша
министерство обороны сша
польша
ллойд остин
нато
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на следующей неделе, заявил в пятницу РИА Новости высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.Американский чиновник добавил, что эти силы будут отправлены по воздуху с военной базы Форт-Брэгг в ближайшие дни. "Ожидается, что они прибудут (в Польшу) в начале следующей недели", - указал представитель Пентагона высокого ранга.Власти США в начале февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Как подчеркивал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, эти бойцы не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, польша, ллойд остин, нато, россия, джон кирби
23:36 11.02.2022 (обновлено: 23:56 11.02.2022)
 
Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон

Дополнительные три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на следующей неделе, заявил в пятницу РИА Новости высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.
"В соответствии с поручением президента США, министр обороны Ллойд Остин сегодня распорядился об отправке в Польшу оставшихся 3 тысяч бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США", - сказал представитель Пентагона.
Американский чиновник добавил, что эти силы будут отправлены по воздуху с военной базы Форт-Брэгг в ближайшие дни. "Ожидается, что они прибудут (в Польшу) в начале следующей недели", - указал представитель Пентагона высокого ранга.
Власти США в начале февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Как подчеркивал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, эти бойцы не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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