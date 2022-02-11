23:36 11.02.2022 (обновлено: 23:56 11.02.2022)
Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон
Дополнительные три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон
© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на следующей неделе, заявил в пятницу РИА Новости высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.
"В соответствии с поручением президента США, министр обороны Ллойд Остин сегодня распорядился об отправке в Польшу оставшихся 3 тысяч бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США", - сказал представитель Пентагона.
Американский чиновник добавил, что эти силы будут отправлены по воздуху с военной базы Форт-Брэгг в ближайшие дни. "Ожидается, что они прибудут (в Польшу) в начале следующей недели", - указал представитель Пентагона высокого ранга.
Власти США в начале февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Как подчеркивал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, эти бойцы не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО.
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