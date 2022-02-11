https://ria.ru/20220211/voennye-1772392038.html

Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон

Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон - РИА Новости, 11.02.2022

Три тысячи военных прибудут в Польшу на следующей неделе, заявил Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:36

2022-02-11T23:36

2022-02-11T23:56

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу принял решение об отправке в Польшу дополнительных 3 тысяч военнослужащих, их прибытие в европейскую страну ожидается на следующей неделе, заявил в пятницу РИА Новости высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.Американский чиновник добавил, что эти силы будут отправлены по воздуху с военной базы Форт-Брэгг в ближайшие дни. "Ожидается, что они прибудут (в Польшу) в начале следующей недели", - указал представитель Пентагона высокого ранга.Власти США в начале февраля объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Как подчеркивал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, эти бойцы не станут участвовать в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, польша, ллойд остин, нато, россия, джон кирби