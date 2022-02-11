https://ria.ru/20220211/voennye-1772386365.html

Военные США в Европе не будут сражаться с Россией, заявил Салливан

Военные США в Европе не будут сражаться с Россией, заявил Салливан - РИА Новости, 11.02.2022

Военные США в Европе не будут сражаться с Россией, заявил Салливан

Дислоцированные в Европе военные США не станут "сражаться с РФ" в случае эскалации вокруг Украины, они будут защищать союзников по НАТО, заявил на брифинге в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:16

2022-02-11T22:16

2022-02-11T22:50

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Дислоцированные в Европе военные США не станут "сражаться с РФ" в случае эскалации вокруг Украины, они будут защищать союзников по НАТО, заявил на брифинге в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Дислокация военных в Германию, Польшу и Румынию - это не солдаты, которые посланы сражаться с Россией на Украине, они не идут на войну (на территории) Украины, и они не идут воевать с Россией, они идут защищать территорию НАТО в соответствии с нашим обязательством Пятой статьи (договора Альянса)", - сказал представитель Белого дома. Он подчеркнул, что направляемая в Европу американская миссия носит "оборонительный характер".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, нато, сша, россия, джейк салливан