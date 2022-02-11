https://ria.ru/20220211/video-1772380507.html

СК показал видео с подозреваемой в подстрекательстве к убийству сестры

СК показал видео с подозреваемой в подстрекательстве к убийству сестры - РИА Новости, 11.02.2022

СК показал видео с подозреваемой в подстрекательстве к убийству сестры

Следователи опубликовали видео, на котором школьница из омского села Юрьевка, подозреваемая в подстрекательстве своего парня к убийству ее матери, отчима и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T21:32

2022-02-11T21:32

2022-02-11T21:32

происшествия

россия

омская область

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ОМСК, 11 фев - РИА Новости. Следователи опубликовали видео, на котором школьница из омского села Юрьевка, подозреваемая в подстрекательстве своего парня к убийству ее матери, отчима и малолетней сестры, рассказала, как происходило жестокое преступление, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Утром 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района произошло убийство трех человек - 38-летнего мужчины, его 35-летней сожительницы и 10-летней дочери женщины, страдающей ДЦП. После проведенного расследования в убийстве заподозрили 14-летнюю дочь женщины, сообщившую об убийстве соседям и полиции, а также ее 17-летнего парня.Девочка во время следственного эксперимента, который прошел во дворе и в самом доме, детально описала события, случившиеся в ночь с 21 на 22 января."Я услышала такие звуки... Ну, мне так показалось, он наносит отчиму удары ножом. Далее проснулась мама и начала кричать. Она забежала к нам в комнату и встала неподалеку от входа. Она стояла в углу, и я ей сказала: "Мама, я пошла за помощью!" В коридоре я не стала ни обуваться, ни надевать штаны", - рассказала на видео девушка, уточнив, что просто взяла куртку, набросила ее на плечи и вышла из дома к колонке.Через некоторое время она вернулась в дом и в коридоре нашла тело своей сестры."Я заходила в дом и увидела, что вот здесь лежала моя сестра. Я, конечно, была в шоке, потому что она не должна была сюда попасть. А он в это время находился в спальне. Он увидел, что я здесь одна, зашел, открыл кран и помыл руки. Кровь я вылила сюда. Потом он сказал, что я должна пойти к соседке, тете Вале, и сказать, что забежал какой-то мужик и всех убил. Потому что они много шуму навели", - рассказала девушка.После совершения преступления подозреваемая убежала из дома со своим шестилетним братом. Девочка рассказала соседям и полиции, что убийство совершил неизвестный мужчина. Но позже следователи смогли выяснить, что к преступлению может быть причастен молодой человек девушки, а убийство они спланировали заранее, потому что родители девочки были против их отношений.

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

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происшествия, россия, омская область