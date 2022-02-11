https://ria.ru/20220211/vashington-1772179221.html

Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна в Вашингтон

Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна в Вашингтон - РИА Новости, 11.02.2022

Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна в Вашингтон

Суд в США постановил перевести россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган, которых подозревают в отмывании похищенных биткоинов на несколько... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:02

2022-02-11T01:02

2022-02-11T01:05

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Суд в США постановил перевести россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган, которых подозревают в отмывании похищенных биткоинов на несколько миллиардов долларов, из Нью-Йорка в Вашингтон и назначить заседание для рассмотрения их дела на понедельник, 14 февраля.Документ содержит рукописное добавление о том, что судебное слушание пройдет 14 февраля в 14.00 по времени американской столицы (22.00 мск).Американские правоохранительные органы объявили на этой неделе об аресте супружеской пары, которая проживала в Нью-Йорке, и изъятии у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.

https://ria.ru/20220210/zalog-1771979052.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), вашингтон (город)