https://ria.ru/20220211/vanna-1772344432.html
ГИБДД проверит историю с ездой на ванне по центру Екатеринбурга
ГИБДД проверит историю с ездой на ванне по центру Екатеринбурга - РИА Новости, 11.02.2022
ГИБДД проверит историю с ездой на ванне по центру Екатеринбурга
Правоохранители организовали проверку после заезда на прицепленной к автомобилю ванне в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:54
2022-02-11T17:54
2022-02-11T17:55
происшествия
авто
свердловская область
екатеринбург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Правоохранители организовали проверку после заезда на прицепленной к автомобилю ванне в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД.В соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина едет по центральному проспекту Ленина уральской столицы в прицепленной к автомобилю и раскрашенной в триколор ванне на полозьях, на боку которой имеется надпись #WeWillROCyou - под таким хэштегом поддерживают российских олимпийцев."ГИБДД по факту публикации назначено проведение проверки, по результатам которой будут установлены участники, а виновные привлечены к ответственности. В действиях водителя транспортного средства усматривается нарушение правил перевозки пассажиров", - сказала собеседница агентства.На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). В качестве гимна на церемониях награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:54 11.02.2022 (обновлено: 17:55 11.02.2022)
ГИБДД проверит историю с ездой на ванне по центру Екатеринбурга
В Екатеринбурге организовали проверку после видео с заездом на прицепленной к машине ванне